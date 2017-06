Čeští a japonští vědci objevili metodu, díky které snáze poznají falešný kaviár

Nejkvalitnější kaviár pochází pouze z vyzy velké. Dosud neexistoval jednoduchý způsob, který by originál od náhražky spolehlivě odlišilFoto: Fotobanka Pixabay

Rozpoznat pravý kaviár od náhražky je díky česko-japonského vědeckého týmu už jednoduché. Rybím genetikům z Vodňan a Hakodate se podařilo objevit metodu, která usnadní kontrolu pravosti této delikatesy. Navíc umožní i větší ochranu původních druhů jeseterů.

„Tady máme kaviár, který je vyprodukovaný z vyzy velké. Vidíte jeho tmavou hnědočernou barvu, velikost o průměru čtyři milimetry, poznáte, že k jeho produkci bylo využito jikrnačky vyzy velké, ale už jako laik nemůžete zjistit, jestli to nebyl kříženec například s jeseterem malým nebo jinou jeseterovitou rybou,“ ukazuje vědec David Gela.

A právě o to při identifikaci pravého kaviáru jde. Ten nejkvalitnější totiž pochází pouze z vyzy velké. Dosud neexistoval jednoduchý způsob, který by originál od náhražky spolehlivě odlišil. Našli ho až vědci z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity a Fakulty rybářských věd Univerzity Hokkaidó v Hakodate.

Podrobnosti o objevu zjišťovala Jitka Cibulová Vokatá

Členem tohoto česko-japonského týmu je i Miloš Havelka, který zjednodušeným způsobem vysvětluje princip nové rozlišovací metody kaviáru: „U vyzy velké, která produkuje ten nejcennější kaviár, jsme objevili v buňkách specifické znaky. Tyto znaky jsme využili a navrhli jsme jakési sondy, které umožní znaky v buňkách jednoduše identifikovat. Úplně jednoduše řečeno, pokud v tom vzorku ten znak je, tak se nám sonda rozsvítí, pokud tam není, tak nesvítí.“

Tato metoda je dobrým nástrojem pro lepší a spolehlivější kontrolu mezinárodního obchodu s kaviárem. Podle rybího genetika Martina Flajšhanse z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity může ale také přispět k ochraně původních druhů jeseterovitých ryb.

„U jeseterů je velmi časté mezidruhové křížení a řada těchto kříženců nemůže být plodná. To znamená, že pokud by byli cíleně uměle rozmnožováni, tak by mohli znečistit genofond toho původního druhu, nebo by se mohli křížit s těmi původními druhy ve volných vodách,“ doplňuje.

Protože je nová metoda velice jednoduchá a nevyžaduje drahé přístroje, mohou ji používat i vědci v méně rozvinutých zemích.