Z Hradešic až kam? Aneb Parníkem Lanna 2 za svým snem…

Případnou fotografickou dokumentaci a detailnější informace o historii, průběhu oprav i současnosti lodi Lanna 2 je možno dohledat na webových stránkách www.lanna2.czFoto: Michal Achs

Rozhlasový lehce časosběrný dokument mapující historii nejstarší české lodi. V Hradešicích na Šumavě ji zrenovovali a na pražskou Vltavu vrátili manželé Achsovi. V dokumentu zaznívají i úryvky ze slavné mystifikační hry o parníku Lanna 8 z pera tria Hašek–Kisch-Longen.

Rod Lannů do jižních Čech přišel v 18. století ze Salzburska, tedy Rakouska. Obchodovali se solí, později i se dřevem a tuhou. Tadeáš Lanna podnikal ve stavbě lodí a lodní dopravě vůbec. On, ale i syn jeho Karl Adalbert neboli Vojtěch Lanna starší, stejně jako jeho syn Vojtěch Lanna mladší se projevovali stejně urputným a cílevědomým duchem.

Vojtěchu Lannovi st. byly svěřeny veškeré udržovací a regulační práce na Vltavě a Labi. Založil uhelný důl i slévárnu a železárny na Kladně. Jeho firma obchodovala s výše zmíněnými komoditami, které dopravovala z jižních Čech, známých Lannových loděnic v Českých Budějovicích po Vltavě a Labi až do Hamburku. Nechal postavit významné mosty (např. řetězový most císaře Františka I., Stádlecký most či Negrelliho viadukt).

Nejslavnější člen rodu

Loďmistr Vojtěch Lanna s manželkou Josefinou a synem Vojtěchem r. 1847 (Kriehuberův kvaš)Foto: Wikipedia, public domain - volné dílo

Nejslavnější člen rodu však byl Vojtěch Lanna ml. Po iniciační velice inspirativní „kavalírské“ cestě po dolech, hutích a železárnách italských, německých, belgických, nizozemských, francouzských i anglických převzal a odvážně vedl veškeré otcovy podniky. A to ve 30 letech! Poznal roli lodníka, dělníka, horníka, hutníka, skladníka, účetního, pokladníka či dílovedoucího a nakonec ho otec učinil „společníkem s podpisovým právem“.

Stal se z něho ale i prvotřídní znalec a sběratel umění, zejména užitého. Jeho sbírka tvoří základy Uměleckoprůmyslového muzea v Praze, po jehož založení silně toužil, mecenášsky ho pak podporoval nejen velkými finančními prostředky, ale i darováním spousty uměleckých předmětů či ucelených kolekcí.

Konec firmy

Firma Lanna se podílela na stavbě rozličných spojovacích železničních drah, regulaci a kanalizaci řek včetně výstavby přístavů, zdymadel, vodních a pobřežních staveb i celých nábřeží (holešovický přístav, zdymadla v Klecanech, Miřejovicích, anebo Hoříně, kanál Mělník-Vraňany). Nutno podotknout, že veškeré poháněny pouze parním pohonem!

Vnuk Adalberta Lanny staršího Vojtěch František Josef Lanna pak stihl vystavět plavební komoru u Štvanice nebo nábřeží u Svatopetrské čtvrti. Část firmy však zlikvidoval, část prodal bance Bohemia, firma splynula se stavebními firmami Řehák a Nejedlý coby akciová společnost Lanna ASS. Ta zanikla v roce 1948 znárodněním, začleněna byla pak do národního podniku Československé stavební závody, jehož dnešní následovníci jsou např. firmy Hochtief CZ a Metrostav.

Parník Lanna 8 hrdinnou divadelní hry

Své vyrobené pracovní parníky pojmenovávali Lannové jen čísly. Do dnešní doby se údajně dochovala jen Lanna 8, která je hlavním dopravním prostředkem ve hře Z Karlína do Bratislavy parníkem Lanna 8 za 365 dní z pera Jaroslava Haška (velkého mystifikátora), Emila Artura Longena (kabaretiéra a riskujícího podnikavce v mnoha oborech své doby) a Egona Erwina Kishe (odvážného zuřivého reportéra).

Touha manželů Achsových znovu vzkřísila inspekční parníčekFoto: Michal Achs

V dokumentu zaznívají úryvky této hry, zpracované v roce 1989 autorsky herci Studia Ypsilon s hostujícím Josefem Kemrem a pod režijním vedením Jana Schmida. Sama hra je plná mystifikací. Už jen fakta, že loď, na které se cesta konala, byl parníček Lanna 6 (nikoliv tedy Lanna 8) a plulo se jen 292 dní, to dosvědčují.

Parníček Lanna 2 přežil

Druhý parníček Lanna 2 se do dneška dochoval díky manželům Achsovým, kteří tuto loď zrenovovali v Hradešicích na Šumavě. Detektivně se dopátrali, kde byla uložena, a z vyhořelé garáže ji doslova vzkřísili z popela, že je to stálo 12 let práce a úsilí, poukazuje na to, že houževnatost a urputnost je jim vlastní.

Tato loď sloužila k inspekčním výjezdům při obřích stavbách a regulaci říčních koryt. Chvíli také po odepsání z Lannových loděnic brázdila vody přehrady Slapy jako přívoz i pojízdná prodejna. To vše ale vypráví Michal v pořadu samém.

Z Hradešic až kam? Parníkem Lanna 2 za svým snem?

Autor a režie: Jakub Doubrava

Mistr zvuku: Ondřej Franěk

Dramaturgie: Lenka Svobodová

Premiéra 23. 6. 2018

Jedinečný poslechový zážitek

V dokumentu se pak kolážovitě prolínají osudy obou lodí. Lanna 2 i Lanna 8 se potkávají od doby, kdy vznikaly až do času přítomného. Vzniká tak zajímavým invenčním přístupem ke střihu i využitím dramaturgického nápadu koláže unikátní poslechový zážitek.

Autor: Jakub Doubrava