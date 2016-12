David Storch: Že polovině druhů hrozí vymření kvůli globálnímu oteplování? To není úplně pravda

Lední medvědi se stali symbolem globálního oteplováníFoto: Fotobanka Pixabay

Jak správně číst „varovné“ zprávy, které nedávno uveřejnil i Český rozhlas?

Jako jasný důkaz oteplování našel vědecký tým vedený českým botanikem v rekordní výšce v Himálaji rostliny. Píše se o tom, že rozsah arktického a antarktického ledu byl letos rekordně nejnižší. V důsledku nárůstu teplot roztála plocha ledu o velikosti Indie. A taky se prý skoro polovina zvířecích a rostlinných druhů nedokáže vyrovnat s globálním oteplováním.

Šokující titulky

„Že se otepluje, víme. Na to nám stačí teploměry. Že to má efekt na přírodu, vidíme,“ souhlasí ekolog David Storch. „A s tou polovinou druhů... To bylo převzato ze zprávy BBC. Ale v českých médiích se to objevilo s horším titulkem: že polovině druhů hrozí kvůli oteplování vymření. Ono je to trošku jinak.“

Host: prof. David Štorch, ředitel Centra pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR. Témata: jaký postoj má Donald Trump ke klimatickýcm změnám; je globální oteplování výmysl; točí se svět kolem vody? Moderuje Zita Senková. Vložit na svůj web | Stáhnout

Storch prostudoval přímo originální článek Johna Wiense. „Ukázalo se, že z druhů, jejichž areály se vůbec měnily vlivem globálního oteplování (tzn. nejde o světové druhy, ale jen ty, které se měnily), tak polovina z nich měnila areály taky tak, že taky vymřely.“ Co to spojení „taky vymřely“ znamená?

Lokální vymření? Čti: přesun

„Některé se jenom posunuly, jenom třeba zvětšily svoje rozšíření. Ale polovina z nich kromě toho taky lokálně vymřela. To znamená, že se posunul celý jejich areál. Ty druhy nemají reálně problém s vymíráním. Prostě se jejich areál posune z jihu na sever. Na severu přibyde a na jihu ubyde. To není zas tak hrozné.“ Za jak dlouho by mohlo dojít ke skutečnému vymření?

„Tady je podstatné říct, že většina vymření, které pozorujeme, není vlivem globálního oteplování. Většina lokálních vymření i vymření celých druhů je dána změnami prostředí, transformací původních habitatů, kácením původních tropických lesů... Globální oteplování nemá na vymírání takový vliv jako jiné činnosti člověka,“ uzavírá David Storch.