Jiří Drahoš: Dítě se třemi genetickými rodiči? Je to eticky na hraně

Čeká nás v budoucnu takový obrázek? „Neumím si představit, jak se s tím budou vypořádávat ty dvě matky,“ svěřuje se Jiří DrahošFoto: Fotobanka Pixabay, CC0 Public domain

Na Ukrajině se narodilo první evropské dítě se třemi genetickými rodiči. Je to taky první dítě na světě, které se narodilo metodou pronukleárního transferu.

„Je to snaha řešit problémy neplodných dvojic, které jsou schopné vyprodukovat vajíčko i spermii, ale z nějakého důvodu nelze dosáhnout cíle,“ vysvětluje Jiří Drahoš. Metoda je určená výhradně pro asistovanou reprodukci.

Kombinace tří a výsledek pro dva

„Tady ale na rozdíl od umělého oplození narážíme na řadu etických problémů. Jakmile se skombinují tři, ale výsledkem má být potomek pro dva, je to eticky velmi sporné. Myslím, že to bude mít víc problémů etických než technických.“

Host: Jiří Drahoš, předseda AV ČR. Témata: nové hodnocení vědy, vliv žen na výzkum, dítě se třemi rodiči, třetí pohlaví, prezidentská kandidatura Jiřího Drahoše. Moderuje Zita Senková.

Genetici si od metody slibují, že pomůže hlavně při prevenci vážných genetických onemocnění, která ovlivňují zásadní orgány, svaly, růst, zrak, mentální schopnost. Specialisté na lékařskou etiku už řeší i to, jaký vztah může dítě mít ke svým třem rodičům.

Británie metodu zlegalizovala

Nejde totiž o první úspěšný pokus. První dítě se třemi genetickými rodiči se narodilo v dubnu 2016 v Mexiku. A britský parlament už tuto metodu zlegalizoval. Procedurou by tam teď mohlo projít přibližně 25 párů.

„Je to na hraně. To nejjednodušší je schválit zákon, který to technicky umožní. Já si ale neumím představit, jak se s tím budou vypořádávat ty dvě matky. Jedna skutečná a druhá, která dítě odnosí,“ přemýšlí Drahoš. „Genetika je specifický obor, kde asi budeme nejčastěji narážet na etické problémy.“