Babičky jsou v přírodě unikát. Kromě lidí je mají už jen kosatky, říká evoluční biolog Jan Zrzavý

Jan Zrzavý hledá v evoluci odpovědi na nejdůležitější otázky dnešní doby, jako je agresivita, migrace, nevěra. Jeho knihy i přednášky zdobí drsný humor. Přes dvacet let se věnuje i tématu násilné smrtiFoto: Elena Horálková

Proč ženy žijí déle? Jak moc je dáno, že se z nás stanou zločinci? Autor knihy Proč se lidé zabíjejí soudí, že člověk je mimořádně úspěšný. „Mnohem lepší, než si myslíme. Kdyby to bylo špatně, tak bychom vymřeli.“

Proč ženy žijí déle než muži? „Analogii babiček mají už jen kosatky. Je to unikátní v živočišné říši. Žena v určitém věku už neriskuje, že dítě nestačí dochovat, a tu investici věnuje vnoučatům. Říkáme tomu ‚postreprodukční helfr‘,“ vysvětluje evoluční biolog Jan Zrzavý z Jihočeské univerzity.

„Muži mají větší tendenci hynout kvůli různým příčinám. Jejich průměrnou délku života třeba ovlivňuje, že ve věku 15–25 let mají tendenci dělat riskantní věci. Tomu říkáme 'testosteronová demence‘.“ A jak se dívá na rodinu? „Ta obrovská provázaná rodina, která zaplňovala vesnici, zmizela. To, v čem žijeme, je nepatrný fragment. Dítě dnes patří do školky, aby potkalo další lidi.“

Proč by se podle něj neměly zvyšovat tresty? Věří evoluční biologové v Boha? Mají všichni Zrzaví společného předka? Je člověk povedený experiment? Poslechněte si ze záznamu.

Autor: Zdeňka Kuchyňová