„Bomby jsou strašně nezajímavé,“ říká česká vědkyně, která radši odešla z amerického Los Alamos

V Národní laboratoři Los Alamos se v rámci projektu Manhattan ve 40. letech 20. století zrodily i první atomové bombyFoto: Fotobanka Pixabay, CC0 Public domain

Zkoumá plazmu, vyrábí antihmotu a střílí laserem do diamantů a vakua. Na projektu zbraní hromadného ničení se odmítá podílet. Kateřina Falk.

Minulý rok vědci objevili u hvězdy Proxima Centauri novou exoplanetu velikosti Země. „Všichni jsme vystřelili anténky nahoru a čekáme, co z toho vyleze,“ říká plazmová fyzička Kateřina Falk. Existuje podle ní ve vesmíru život? „Určitě. V tom množství planet, které pořád objevujeme, je statisticky skoro nemožné, aby tam alespoň něco nebylo.“

Morálka vědců

Je lidstvo připraveno pochopit vesmír? „Lidi jsou zvídavá stvoření. V dnešní době informačních technologií ale ještě pořád nevědí, jak informace vstřebávat a udělat si názor.“ Další důležitou otázkou je morálka, se kterou si spousta vědců neláme hlavu. Na rozdíl od Kateřiny Falk.

Bye, bye, Los Alamos

Z americké Národní laboratoře v Los Alamos odešla právě proto, že se měla účastnit tajného projektu, který se týkal zbraní hromadného ničení. A to nechtěla. „Bomby jsou z vědeckého hlediska strašně nezajímavé,“ snaží se to zlehčit a dodává, že by pak ani nemohla pracovat na vlastních projektech.

Rozhodovat se sama

A tak, přestože měla jiné zajímavé nabídky, padlo rozhodnutí vrátit se do ČR. Sestavuje tu největší laser pro základní i uživatelský výzkum. Při práci má možnost sama rozhodovat, kde a na čem bude pracovat. „A to je pro vědce velmi unikátní pozice.“