Češka, která dělala v „továrně na Nobelovky“ a už si vysloužila i poklonu od královny. Seznamte se, Zuzana Holubcová

Studovala farmacii a nechtěla léky prodávat, ale míchat je. „Ale to jsem si spletla dobu. Tohle umění už je na ústupu,“ směje se Zuzana HolubcováFoto: Adam Kebrt

I když se věnuje hlavně medicíně a její výzkum třeba jednou pomůže i vám, cenu by si zasloužila „za kameru“.

Pro úspěšnou asistovanou reprodukci je klíčová znalost, jak proces oplodnění probíhá a kdy pro něj nastal ten správný čas. Jenže zvenčí pod mikroskopem vypadá vajíčko pořád stejně. Ale uvnitř probíhají další procesy, které musí doběhnout, aby vajíčko spermie přijalo. Navíc se vše odehrává v řádu hodin.

A právě na tohle se zaměřila embryoložka Zuzana Holubcová. Jako první člověk na světě zaznamenala a nafilmovala, co se děje uvnitř lidského vajíčka během jeho zrání. „Ten objev otevírá nové horizonty. Jsem schopná podívat se dovnitř buněk a díky tomu vím, co se tam děje a jak dlouho jednotlivé fáze trvají.“

Etika vs. genetika

V ČR je 43 center na umělé oplodnění. Jsme velmocí. „Je to tady na vysoké úrovni,“ říká Zuzana Holubcová. „V USA to zdaleka není tak dostupné jako tady.“Foto: pixabay.com

Přesto zůstává kolem umělého oplodnění spousta etických otázek. Vědkyně přiznává, že má strach z editace genomu embrya, tzn. z úprav DNA tak, aby se odstranila nějaká nemoc. „Narodí se zdravé dítě. Takhle to zní výborně. Ale kde je hranice nemocí, které chceme opravovat?“ ptá se.

„Je to diskutované téma po celém světě, ale dřív, než se autority dohodly, tak to Číňané už udělali.“ Na výzkumu pracovala Holubcová 4 roky v Cambridgi. Tamní Laboratory of Molecular Biology už novináři překřtili na „továrnu na Nobelovky“, protože její vědci získali už 10 těchto cen.

Královská poklona

Film viděla i britská královna a označila ho za fascinující. „Ta věta mě pak držela občas nad vodou. Byly dny, kdy jsem se dostávala do slepých uliček,“ přiznává embryoložka. „To, že děláte něco úplně poprvé, znamená, že se nemáte koho zeptat na radu.“