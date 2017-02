„Co člověk platil celý život na zdravotním pojištění, si vybere za 14 dní na ventilátoru.“ Profesor Beneš se přimlouvá za návrat poplatků v nemocnicích

Před lety byly Spojené státy v neurochirurgii na špici. Ale teď se to určitě vyrovnalo, ujišťuje Vladimír BenešFoto: Adam Kebrt

Jenom by specifikoval pravidla placení poplatku. A taky by rád omezil počet nemocnic. Názory našeho předního neurochiruga vás překvapí.

„Je to směšná záležitost. My máme asi nejmenší spoluúčast v Evropě. Lidi u nás nedokázali pochopit, že medicína je největší byznys na světě,“ zlobí se neurochirurg Vladimír Beneš. Připomíná, že všechny nástroje jsou z dovozu, jsou drahé a někdy dokonce i předražené.

Důchodci a děti za polovic

„Tohle lidi nějak nechápou. A to, co člověk platil celý život na zdravotním pojištění, si vybere za 14 dní na ventilátoru. Já si ale nemyslím, že by lidi měli za zdravotní péči platit. To by byl krok špatným směrem. Ale něco by platit měli, aby si uvědomili, že to není zadarmo.“

Jak říká, těch 30 korun nikoho nezabilo. „Za to jdete na dálnici v Německu na WC.“ Specifikoval by ale pravidla: „Museli bychom ale vyhledat skupiny, na které by se to nevztahovalo. Třeba důchodci nebo malé děti. To je logické.“

Snížil bych počet nemocnic

Benešovi je jasné, že něco změnit v kolosu zdravotnictví je problém. „Nemáme špatnou péči. Ale určitě by pomohlo nějaké zeštíhlení. My máme všeho trochu moc. Kdyby se o něco snížil počet nemocnic, tak by najednou i doktorů bylo dost.“ Jednotlivé obory (třeba právě i „jeho“ neurochirurgie) by pak podle něj měly zapracovat na své PR.

Neurochirurgie za Egypťana Sinuheta

„Operace mozku u Waltariho? To Egypťané nedělali. Ale co uměli velmi dobře je odstranit mozek nosními dírkami,“ říká Beneš. „Nálezů lebek s kraniotomiemi je kupodivu nejvíc v Peru. V té době to ale mělo rituální podklady. To nebyla léčebná metoda.“

„Vidíte Honzu Pirka, který to umí prodat. Řekl jsem si, že nevynechám žádnou příležitost, jak zvýšit povědomí o neurochirurgii. Například každý, koho píchne na prsou, ví, že má jít na kardiologii. Kdežto když má mrtvici, nedělá nic a přichází pozdě,“ upozorňuje. „To srdce má prostě pořád emotivní náboj. A přitom je to hloupý sval!“