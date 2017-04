Karcinom v plících Václava Havla byl dobře ukrytý. Patolog Ctibor Povýšil ho našel až napodruhé

Václav Havel absolvoval operaci u profesora Pafka v prosinci 1996, kdy mu byla odebrána polovina pravé plíceFoto: flickr.com , CC BY 2.0

Patologie nebyla nikdy považovaná za hezkou práci. Pracujte s mrtvolami! Náš přední patolog Ctibor Povýšil se nad těmito názory jen usmívá a tvrdí, že moderní medicína se bez patologie nemůže obejít.

„Patologové dnes nepracují jen se zemřelými. Jejich hlavní práce spočívá ve vyšetření buněk a diagnostice,“ vysvětluje a dodává, že patologové bývají často na sálech. On sám byl součástí týmu Pavla Pafka, který operoval prezidenta Václava Havla.

Jak to bylo s Havlem

„Šlo to to ověřit, jestli vyjmutý nádor je zhoubný nebo ne. Ukázalo se, co se často nestává, že první vzorek byl nezhoubný. Muselo se hledat dál a až ten druhý byl vlastní karcinom. Kdybychom bývali rozhodli, tak se skončilo a muselo by se pak reoperovat. A to si v tehdejší atmosféře, kdy novináři prahli po kdejakém skandálu, nedovedu představit,“ vzpomíná. I tento případ je ukázkou toho, jak důležitá je práce patologů. „Bez toho už se nedá dělat moderní medicína,“ konstatuje Ctibor Povýšil.

Na co zemřel Ladislav Pohrobek

Ještě v 70. letech si mnozí historici lámali hlavu nad záhadným úmrtím Ladislava Pohrobka a podezřívali z bratrovraždy Jiřího z PoděbradFoto: Wikipedia, public domain - volné dílo

Podílel se i na zkoumání kosterních pozůstatků významných osobností našich dějin a vyvrátil třeba mylná tvrzení, podle kterých se Jiří z Poděbrad dopustil bratrovraždy, když sprovodil ze světa Ladislava Pohrobka. „Zjistil jsem, že má nejméně z třetiny odvápněný skelet a to mě vedlo k názoru, že trpěl onkogenní osteomalacií, kdy nádor může produkovat látku, která způsobuje vylučování fosfátu a ten váže kalcium. A dojde k odvápnění kostí.“

Maligní nebo benigní?

Předoperační biopsie je pro chirurgy klíčová. Odpověď na otázku, o jaký druh nádoru se jedná, zná právě patolog. Poznat ho ale není vždycky jednoduché. „Někdy stačí jeden pohled do mikroskopu a někdy se přitom strašně zapotíme,“ přiznává Ctibor Povýšil, který se věnuje patologii chorob pohybového aparátu, zejména nádorům kostí a kloubů. Někdy to jsou osudová rozhodnutí. Třeba jestli pacientovi amputovat nohu.

Sebekritika na prvním místě

I proto je práce patologů tak důležitá a zodpovědná. A možná proto je jich pořád nedostatek. „Jejich počet by bylo potřeba zvýšit o třetinu,“ odhaduje Ctibor Povýšil a zamýšlí se nad otázkou, jaké vlastnosti by měl dobrý patolog mít. „Nejdůležitější je být dostatečně sebekritický a umět si přiznat chybu. Mohl by to totiž odnést pacient.“