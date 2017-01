„Kdo ovládá světlo, může ovládat i hmotu.“ Názor Petra Slavíčka vás překvapí

Petr Slavíček získává detailní pohled na ultrarychlé děje v molekulách. Za přínos v oboru získal Cenu Neuron pro mladé vědce 2016Foto: Nadační fond Neuron, Lukáš Bíba

Nejde ale o názor pomatence, šarlatána nebo autora sci-fi. Ale teoretického nebo fyzikálního chemika.

„Světlo se dá ovládnout. Dají se vytvářet světelné pulzy, které mají krátké nebo dlouhé trvání. Tím, že se naučíme ovládat světlo, tak jeho prostřednictvím můžeme ovládnout i hmotu,“ ujišťuje vědec Petr Slavíček. A příklad?

Fotoaparát. Tam světlo rozhoduje, co ve výsledku vidíte. „Tím, že si zvolíme správné světlo, můžeme rozhodnout, co nám vznikne. Jen se to musíme naučit.“ Kromě vědeckého bádání se Petr Slavíček nedávno stal bakalářem na Katolicko-teologické fakultě UK. I když je nevěřící.

Věda vs. víra

„Uvědomil jsem si, jak moc je věda založená na víře. Nikdo z nás neviděl atomy, molekuly nebo elektrony. Existují experimenty, které k tomu vedou. Ale většina z nás je neprovedla. Došlo mi, že jako svět víry je založen na výchově a víře, tak i náš pohled na svět je založený na tom, co nás někdo naučil.“

Hledá tedy věda pravdu? „Spíš vyvrací nepravdu a omyl. To je docela důležitý rozdíl.“ Připomíná třeba dobu, kdy se začalo upozorňovat na ubývání ozonové vrsty. „Identifikovalo se, že to má něco společného s freony, ale byly to jen hypotézy. Politici museli mít odvahu říct, že se s tím něco udělá.“