Kdybychom se na svět dívali stejně, jako staří Egypťané, žili bychom věčně, říká ligvistka a překladatelka

Renata Landgráfová se nedávno se vrátila z Abusíru. Potřebovala vidět texty v hrobkách. „V Praze mám části textů, ale nevidím je jako celek: jak se k sobě mají, zda a jak spolu korespondují a jak se nacházejí vzhledem k mumii,“ vysvětlujeFoto: Elena Horálková

Renata Landgráfová vystudovala egyptologii a srovnávací lingvistiku. Věnuje se staroegyptské literatuře, překládá milostnou poezii a tvrdí, že kdyby z textů zmizeli bohové, nikdo by nepoznal, že se jedná o básnictví staré 3000 let.

„Jejich náboženství je odvozené od pozorování přírody. Oni se kolem sebe neskutečně pečlivě dívali a odráželi to do svých představ o tom, co se děje ve světě bohů,“ říká o starých Egypťanech Renata Landgráfová. Pochopit je bez bohů a mýtů podle ní není vůbec možné.

Kdybychom ale uměli aplikovat jejich pohled na svět, bylo by nám líp. „Věřili, že pokud si je budoucí generace budou pamatovat jako lidi, kteří žili dobře a kteří byli prospěšní svým souputníkům, tak budou žít věčně a budou navždy spokojení.“