Když transplantujete najednou srdce a plíce, tak se díváte do úplně prázdné hrudní dutiny, říká profesor Robert Lischke

Robert Lischke: první transplantaci plic zkoplikovalo sněžení. Profesor Klepetko z Vídně nemohl v Praze přistát.Foto: Adam Kebrt

Profesor Robert Lischke je přednostou největšího pracoviště hrudní chirurgie v pražském Motole. Je to jediné pracoviště v Česku, kde se provádí transplantace plic. Těch má doktor Lischke za sebou na 260. Kliniku přebíral po legendárním profesoru Pafkovi.

„Profesor Pafko mě nejdřív nechtěl vzít. Doporučoval mi, abych šel mimo Prahu. Dneska se tomu smějeme. Šel jsem dělat anesteziologa. Asi po dvou letech se místo na III. chirurgické klinice uvolnilo. Když jsem byl jmenován docentem, začali jsme s profesorem Pafkem diskutovat o tom, že bych to mohl po něm převzít.“

První transplantaci plic zkomplikovalo počasí

Když profesor Pafko dělal v Česku první transplantaci plic, byl Robert Lischke u toho. „To byl rok 1997. Čtyři roky jsme se na to připravovali. Učili jsme se ve Vídni. Pamatuji si, že strašně sněžilo a jeli jsme do Českých Budějovic odebrat orgán. K transplantaci měl z Vídně přijet profesor Klepetko, ale kvůli počasí nemohl v Praze přistát. A tak profesor Pafko neměl jištění, se kterým počítal. Ta zodpovědnost byla obrovská. Ale povedlo se.“

Profesor Lischke: Plíce se dají ozdravit i mimo lidské tělo.Foto: pixabay.com

Proč se plíce transplantovaly později než srdce? „Nebyla dostatečně vypracovaná technika operace, zejména spojka na dýchacích cestách. Spojky se špatně hojily, a v důsledku toho pacienti zemřeli. Plíce jsou velmi náročný orgán. První neúspěšná transplantace plic proběhla v USA v roce 1993.“

Při transplantaci stráví chirurg na sále i devět hodin

Chirurgové dělají většinou oboustrannou transplantaci. „Už to umíme a známe časy jinde ve světě. Pod pět hodin je velmi dobrý čas. Běžněji to bývá 6, někdy i 8 nebo 9 hodin.“

Transplantovné plíce se dají dokonce ozdravit i mimo tělo. „Pokud orgán nefunguje, tak ho vyjmeme a mimo tělo pacienta ho napojíme na mimotělní oběh. Sledujeme, jestli se funkce plic zlepšuje. Pokud ne, tak orgán nemůžeme použít.“

Příjemcům orgánů se dělá psychologický profil

TK Fakultní nemocnice v Motole a IKEM k transplantaci srdce i plic současně, (zleva) pacient, Jan Pirk a Robert LischkeFoto: Filip Jandourek

Často diskutovanou otázkou je věk dárce. „ My jsme akceptovali i dárce sedmdesátileté. Je důležité, aby se s transplantací dlouho nečekalo, protože čas běží. Na čekací listině může být pacient i rok.“

Dělá se i psychologický profil příjemce orgánů. Orgánů je málo a musíme je rozdělit pro ty, kteří je potřebují, dokáží se o ten dar starat a dobře spolupracovat.“

Plíce a srdce jsme operovali na střídačku

Profesor Robert Lischke má za sebou i dvě dvojnásobné transplantace – plic a srdce. „Vytvořili jsme společný tým s týmem profesora Pirka. My se staráme o plíce, on o srdce. Chvíli operujeme my, chvíli on. Srdce a plíce se odebírají v jednom bloku. V jeden moment se díváme do hrudní dutiny, která je úplně prázdná.“

