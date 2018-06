Pacienti berou na bolest hlavy i deset prášků denně. To je špatně, říká neuroložka Eva Medová

Při bolestech hlavy je třeba vyloučit jiné příčiny, říká neuroložka Eva MedováFoto: Adam Kebrt

Doktorka Eva Medová je špičková česká neuroložka. Migrény a bolesti hlavy jsou jejím koníčkem. Sama totiž od třinácti let na migrény trpěla. Kromě toho se věnuje i roztroušené skleróze.

„Léky k léčbě migrény jsou na trhu 20 let. My jsme ještě brali analgetika. Dneska jsou na migrénu tablety, nosní sprej, injekce. A chystají se i preventivní léky,“ popisuje neuroložka Eva Medová. Migrény jsou častějším problémem žen, v populaci je to asi poměr 3:1. Mívají je často i umělci.

„Za těch 30 let neznám ve své praxi jediného řezníka, takového udělaného chlapa, který by trpěl migrénou.“ Jsou i další bolesti hlavy, například tenzní z trvalého vnitřního tlaku a stresu. Když sáhneme po analgeticích 1x týdně, nic se neděje. Ale chodí i pacienti, kteří 20 letech bolestí berou 10 prášků denně.

Co roztroušená skleróza a konopí? „Tam moji pacienti rádi experimentují. Pomáhá jim to hlavně na křeče v nohách, na zatuhnutí svalů. Já jim v tom nebráním, pokud je jim po tom dobře.“ U roztroušené sklerózy prevence neexistuje. Trpí jí u nás 15 000 lidí. Spouštěčem může být i autonehoda, náročné studium a zkoušky, úmrtí v rodině.

Jaká mají pacienti s roztroušenou sklerózou omezení? Co může spustit bolesti hlavy? Působí na migrénu open space? Co dělá, když ji bolí hlava? Poslechněte si ze záznamu.

Autor: Zdeňka Kuchyňová