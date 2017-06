Počítače mají devastující vliv na mozek a inteligenci dětí, varuje neurolog

Jestli něco nepatří do ruky malým dětem, tak to jsou sirky. A počítačFoto: @katemangostar, Freepik

Rodiče, odhánějte děti a adolescenty od počítačů a tabletů! Zhoršují jim školní výsledky a snižují IQ. Významný neurolog Martin Stránský tvrdí, že moderní technologie a sociální sítě mění lidem mozek k horšímu.

Americká Akademie Pediatrie vydala dokonce oficiální stanovisko, že žádné dítě do 8 let by nemělo mít obrazovku v rukou. „A ve škole by se na ni mělo dívat maximálně dvě hodiny.“ Vzpomeňte si na kampaň bývalého ministra školství Marcela Chládka, aby každé dítě dostalo ve škole tablet!

Počítač = horší školní výsledky

Dřív se o počítačích mluvilo jako o požehnání a zaváděly se do škol. Dnes už vědci zastávají opačný názor. „Mozek se učí převážně přes porovnání a učí se líp prostřednictvím diskuse. Obrazovka nic takového nenabízí.“

Mechanický způsob čtení je prostě jiný. „Studenti, kteří píšou a učí se z knih, mají o třetinu lepší výsledky, než ti, kteří se učí přes obrazovku.“ Klesá jim dokonce IQ. „Průzkumy to dokazují a je to tím, že se dostanou do úzkého koryta,“ vysvětluje neurolog Martin Stránský.

Sociální sítě

Nemůžou se vaše -náctileté děti odtrhnout od počítače? Pozor! Sociální sítě jsou neurochemicky stejně návykové, jako třeba kasino, varuje rodiče Martin StránskýFoto: Fotobanka Pixabay

Podobné je to podle něj se sociálními sítěmi. Jejich funkce je založená na adrenalinu, stejně jako kasino, kde se chvíli se nic neděje a pak někdo vyhraje.

„Na sociálních sítích si každý režíruje své umělé divadlo, do kterého pouští jen ty, kteří s nimi souhlasí. A to je nebezpečné, protože tam žádný dialog není. Tam buď něco lajkujete nebo ne. To mění celý princip pravdy. Protože pravda záleží na verifikaci ostatních a ne na skutečných faktech.“

Budoucnost mravenců

Podle Martina Stránského má internet drastický dopad na mezilidskou komunikaci. „Mládež komunikuje stejně, jako textuje, tj. dají dohromady větu, ale ta má čtyři slova. Není schopna diskutovat a porovnávat. Ví, kde všechno najít, ale neví, co s tím dělat. Je to deevoluce.“ Lidi tak prý začínají být jako mravenci nebo včely.

„Fungujeme mezi sebou na obrovské vzdálenosti stejně jako mravenci v mraveništi.“ A taková bude i naše budoucnost. „Bude tady kastovní systém, ve kterém nadnárodní firmy budou vlastnit a vymýšlet technologie. Pod nimi budou ti, kteří to budou prodávat. A pak budeme my všichni ostatní.“