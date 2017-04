Profesor Pafko ho nejdřív odmítl. Dnes má být jeho nástupcem. Seznamte se, profesor Robert Lischke

Čarodějnice na Žítkové? Jít po kořenech a jít po tom, jak to doopravdy bylo. To byl cíl dokumentaristy Karla Špalka.

Věnuje se dětem, na které se prý u nás myslí nejmíň. Těm opravdu nadaným. Co si výkonný ředitel Centra nadání Václav Fořtík myslí o jejich vzdělávání a postavení ve školách? Měly by do školy mezi ty tzv. normální vůbec...