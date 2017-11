Trpíte na křečové žíly? Nechte si je slepit! „Je to už napořád,“ říká primář Ota Schütz

„Opice křečové žíly nemají,“ odpovídá Ota Schütz na otázku, jestli se jedná o civilizační chorobuFoto: pixabay.com

Před více než 20 lety otevřel jako první u nás kliniku jednodenní chirurgie specializovanou na ambulantní léčbu křečových žil. A stále do Česka přináší nejnovější poznatky z oboru.

Tou úplně poslední úspěšnou metodou je lepení křečových žil cyano-akrylátovým lepidlem. „Přišli s tím v USA v roce 2015.“ V žíle vám přestane proudit krev a efekt je stálý. „Slepí se už napořád,“ popisuje lékař Ota Schütz. S věkem se problém s křečovými žílami u populace prohlubuje.

„Ve věku 20–30 let má problém 20–30 %. U 50letých už trpí křečovými žílami víc než 50 %. Je to progresivní choroba. I u těch, kteří měli geneticky dané, že jimi nebudou trpět, se drobné žilky objeví.“ Důvody, proč ženy mnohem víc trpí na křečové žíly, jsou tři:

Klinika Oty Schütze získala letos cenu Českých 100 nejlepších v kategorii zdraví, vzdělání a humanita. Její zakladatel relaxuje při včelaření: „Protože rád přicházím věcem na kloub, začal jsem včely studovat. Dnes máme 30 úlů.“Foto: Adam Kebrt

- mají anatomicky jinou pánev

- jsou zatíženy hormonálním cyklem

- porody

Víra je zázrak

Za poznatky začal cestovat už před lety. „Neklepal jsem nikde na dveře, byl jsem vždycky předem domluvený. Když člověk získá doporučení, berou vás jinak. Ale v Belgii jsem přišel na privátní kliniku a tam si mě měsíc okukovali.“ Když pak otvíral vlastní kliniku, věřil, že bude úspěšný.

„Ta víra je asi nejpodstatnější. S vírou a nasazením se to dostalo na tu úroveň, kde to máme dneska.“ Klinika si dokonce vyrábí vlastní medikamenty. „Na kliniku přišel už v začátku profesor, se kterým jsme se domluvili. Do tablet i krémů dával vše potřebné, aby se to dostalo do cílové tkáně. Nadšení jsou pacienti i my.“