Učení i zábava. To jsou Pinf hry teprve 16letého programátora Ondreje Vrábela určené dětem s mentální poruchou

Elektronika Ondreje Vrábela zajímala už od tří let. Rád kreslil. Elektřinu. Fantazie mu prostě nechyběla. Už ve druhé třídě na základce začal vytvářet třídní webovou stránkuFoto: Adam Kebrt

Chtěl pomoci příbuzné s mozkovou obrnou. To mu bylo 10 let. Teď jezdí po světě, sbírá ocenění a hledá sponzory pro další rozvoj naučných her. Třeba pro seniory.

Za nápadem stála konkrétní osoba – sestřenice jeho maminky. „Má dětskou mozkovou obrnu a já jí chtěl pomoct. Viděl jsem, že si ráda hraje na počítači, ale ty hry se mi nezdály právě smysluplné. A já chtěl, aby se nejen zabavila, ale i něco nového naučila,“ vysvětluje programátor, kterému bylo tehdy 10 let.

Pustil se do hledání a postupně začal vytvářet aplikace. Později mu na gymnáziu profesorka informatiky poradila, aby svůj projekt přihlásil do soutěže. „Vytvořil jsem webovou stránku a až tehdy to dostalo název Pinf hry.“ Získal první místo. A to byl první z úspěchů, které pak následovaly. Podívejte se na celý rozhovor ve videu.

Zdraví lidé to považují za samozřejmost

V současné době je v balíku 22 Pinf her v 11 jazycích. „Nejsou to už jen písmena, ale přibyly barvy, logické uvažování, jemná motorika, paměť, soustředění a další praktické věci, které zdraví lidé považují za samozřejmost.“ Ústřední postavou her je prasátko. „Je milé a všem dětem se moc líbí. A je to taky trochu jiné.“

Hry využívají nejen rodiny, ale už i školy, denní centra nebo stacionáře. A autor dnes už hry konzultuje s odborníky. „Dostávám i návrhy od rodičů.“ Od dětských uživatelů se zase naučil, jak vnímají a jak se učí. „Když vyvíjím novou hru, už si umím představit, jak budou reagovat. A ty nové hry se rychleji osvědčují.“

Přibudou i hry pro seniory?

Uvažuje o podobných hrách i pro seniory. „Do budoucna bych něco takového chtěl. Představu mám.“ Minulý týden navštívil Lisabon, kde představil svoje Pinf hry. Za svou práci už obdržel několik významných ocenění, včetně prestižní ceny Křišťálové křídlo v oblasti filantropie.

„Kromě jiného je to potvrzení toho, že něco dělám dobře a že to pomáhá. Je to i motivace a lidé se o projekt víc zajímají. Přibývají noví uživatelé, kterým hry pomáhají.“ Projekt je to užitečný, přesto je to s penězi pořád problematické. „Ale snažíme se najít sponzory.“