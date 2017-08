„Už u kojenců si lze všimnout signálů autismu,“ říká dětský neurochirurg Vladimír Komárek

Autisté? „Jsou to často nádherní lidé s úžasnými schopnostmi,“ říká Vladimír KomárekFoto: Fotobanka Pixabay

Autismus nebo epilepsie. To jsou vážná onemocnění zvlášť u dětí. Jim i rodičům dává naději neurochirurg Vladimír Komárek. I když na to má rozporuplný názor. „Jsem každodenní skeptik, který předpokládá, že to nakonec dobře dopadne,“ tvrdí o sobě.

Někdy se epilepsie přirovnává k tsunami. To proto, že přichází náhle. „Pořád se snažíme pochopit, kde v mozku nastala ta nepatrná změna. V čem jsme se ale posunuli, je diagnostika,“ pochvaluje si neurolog Vladimír Komárek. Bohužel zatím není dost léků, které nemají nežádoucí účinky.

„Nikdy nedávám rodičům falešnou naději, že se stane zázrak.“ Přesto už byl Vladimír Komárek svědkem několika případů, které za zázrak považuje. Třeba když se podařilo probudit dívku po ročním bezvědomíFoto: Adam Kebrt

„Některé působí deprese nebo i náhlou srdeční zástavu.“ Řešením může být chirurgie. „Když se část mozku s tím nepořádkem vyoperuje, děti můžou být trvale bez záchvatů a žít normálním životem bez léků.“ Naštěstí se už podle lékaře změnil přístup škol k epileptickým žákům. „Pořád ale vázne zaměstávání lidí s epilepsií.“

Autismus

Oproti tomu autismus je jednoznačně genetickou záležitostí. „Čím dřív se na to přijde, tím menší utrpení je to pro rodiče i děti,“ ujišťuje Komárek. Už u kojence si varovných signálů lze všimnout. „Dítě třeba nekomunikuje z očí do očí.“ Na druhou stranu i normální děti se můžou v určité fázi vývoje jevit skoro jako autistické.

„A nic to neznamená. Jsem rád, že se u nás zavádí plošný screening.“ Autistickým dětem je potřeba věnovat mimořádnou pozornost a snažit se bourat předsudky společnosti. „Jsou to často nádherní lidé s úžasnými schopnostmi.“ Co ale potřebují je obrovská trpělivost, uzavírá specialista.