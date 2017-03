Vděčný terorista i strašidlo z Podolí. Fámy se na nás jen hrnou, říká autor Černé sanitky Petr Janeček

Petr Janeček: fámy jsou barometrem toho, čeho se lidé bojíFoto: Adam Kebrt

Drby, klepy a fámy se na nás jen hrnou. Snad každý slyšel o infikovaných jehlách v tramvaji nebo hadech v banánech. Drby jsou novodobým folklórem. Snad jediným vědcem, který je zkoumá, je etnolog Petr Janeček, autor známé knížky Černá sanitka.

„Fáma, která se objevila loni v létě, vypráví o člověku, který našel v metru peněženku, a hledal jejího majitele. Už to je v Čechách podezřelé. Když nechal majitele vyvolat, přišla česká muslimka. Poté, co odmítl nabízené peníze, mu poradila, aby nechodil nakupovat do určitého obchodního centra. Podařilo se vysledovat, že tuhle fámu šířili po internetu zaměstnanci konkurenčních obchodních řetězců.“

Na fámy je dokonce katalog

Fámy a městské legendy vypovídají o společnosti víc, než vědecké studie, říká Petr Janeček. Teď se podle poslední fámy nejvíc bojíme uprchlíků. „Ale tato fáma není původně česká. V katalozích má své číslo a název Vděčný terorista. Vznikla už před šestnácti lety.“

Černá sanitkaFoto: archiv

Fámy jsou určitým barometrem toho, čeho se lidé bojí, říká Petr Janeček. Jak se taková fáma zkoumá? „Je třeba zkoumat co nejvíc verzí fámy. Když po deseti verzích nemůžeme zdroj najít, tak to většinou není pravda. Je třeba zkoumat katalogy fám, jestli tam už není zachycená kolegy ze zahraničí.“

Fáma o povodních byla pravdivá

Fámy jsou obvykle nepravdivé. Ale ne všechny. „Když si vzpomenu na povodně, tak fámy byly rychlejší, než oficiální informace. Viděl jsem u metra skupinku lidí, kteří říkali: nechoďte do metra, je tam voda. Primátor říkal, že nic nehrozí. Dal jsem na fámy a metro se za pár desítek minut zavřelo.“

Fámám se Petr Janeček věnoval i na studijních pobytech v USA a v Polsku. Vypovídají fámy něco o národech? „My nemáme skoro žádná tabu. Máme vyloženě šibeniční humor. V Německu je tabu válka, v Polsku trochu sex a erotika. Nám jsou nejvíc podobné státy z Latinské Ameriky.“

Fámy, anekdoty, konspirace

Petr JanečekFoto: Stanislav Soukup

K lidovému folklóru patří i anekdoty. Po revoluci jsme na tom s anekdotami byli špatně. „Folklóru se lépe daří v represivních režimech. Teď se fámám a vtipům daří lépe. Asi už se necítíme tak dobře jako v 90. letech.“

Petr Janeček se věnuje i konspiračním teoriím. „Teď jsem v Paříži s kolegyní vydal článek o konspiračních teoriích v postkomunistických zemích. Rozmohly se v posledních čtyřech letech. Je tam i vliv jiných států, které je šíří na internetu.“

Záhadné strašidlo v Podolí nenašla ani policie

Petr Janeček se původně specializoval na pražské legendy z přelomu 19. a 20. století. I tehdy se objevovaly fámy. „Třeba o tom, že chodí v Podskalí strašidlo. Duch troubil vždycky po desáté hodině. Policie pobíhala a hledala zdroj zvuku. Dodnes se nezjistilo, co tam bylo.“

Existoval Pérák? A co UFO? Jak se dívá na pohádky? Více uslyšíte v archivu.

Autor: Zdeňka Kuchyňová