Zdravé stavby. Co přinášejí? Podle „organického“ architekta Oldřicha Hozmana klid a duševní pohodu

Oldřich Hozman radí při stavbě používat přírodní materiály a řídit se zásadami feng šui. To vše vám přinese životní energii, klid a pohoduFoto: Adam Kebrt

Na co myslí Oldřich Hozman, když navrhuje stavbu? Na to, že budova je jako nástroj. Musí vstřebávat všechny pozitivní vlivy a zadržet ty negativní.

„Vždyť člověk je taky nástroj. Měl by být zdravý a blízký přírodě.“ To znamená, že budova by měla být zdravá, i když to stojí víc. Co za to? „Sklidíte psychickou pohodu a duševní vyrovnanost, která k nám z organické architektury přichází.“ Zatím o zdravých budovách moc mluvit nelze. „Ale přibližujeme se k tomu.“

Než položíte základ

Základem jsou například přírodní materiály jako hliněné omítky, nepálené cihly, dřevo nebo kámen. „Hliněné omítky se například dají koupit ve stavebninách. Zdravé povrchy si můžeme dovolit,“ ujišťuje architekt.

Pokud si pořídíte pozemek, na kterém chcete stavět, zamyslete se. „Hlavní jsou světové strany. Dům by měl být v ideálním případě postavený tak, aby většina obytných místností byla orientovaná na jih. Přístup by měl být ze severu.“

Spíte špatně? Přesuňte ložnici

Oldřich Hozman cestoval po Finsku. „Vnímal jsem, že se tam staví prostě a účelně. Mají velká okna, protože mají málo sluníčka. Hodně používají dřevěný nábytek. Dřevo působí dobře na psychiku.“ Dům podle arch. Oldřicha HozmanaFoto: Adam Kebrt

Dům na mírném svahu je optimální. „Je tam výhled a člověk je spojený s krajinou.“ Rovina není na škodu, ale člověk je tam spíš sám pro sebe. Zjištění geopatogenních zón je prý důležité.

„Je to hlavně o spánku, ložnice by měly být v optimálních místech.“ Dají se místa třeba stavebně negovat? „Ne, jsou to silné vlivy,“ říká architekt a radí těm, kteří už dům postavený mají, aby si třeba přesunuli ložnici do jiné místnosti.

Pozitivní energie a feng šui

Principy feng šui jsou pro Oldřicha Hozmana a další moderní architekty velkou inspirací. „Je o životní energii, kterou aplikujeme do domu.“ Člověk by měl přirozeně procházet domem, a proto je jedním z principů velký krásný prostor před a za dveřmi.

Obytné místnosti by měly být obráceny na teplou stranu. Na východě by měly být místnosti, kde je člověk ráno, a na západě ty, kde je večer. K feng šui patří taky oblé tvary. Jak toho docílit? „Prostor zaoblí třeba křeslo nebo květina v rohu místnosti,“ radí architekt.