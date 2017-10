Žít v pravdě je v životě moc důležité. Říkal to Václav Havel a potvrzuje to psycholog Jiří Růžička

„Lidé nerozlišují mezi psychiatry a psychology. Psychiatr je lékař a zabývá se léčbou. Psycholog se zabývá psychikou a musí studovat i další disciplíny,“ vysvětluje Jiří Růžička k častému matení obou pojmůFoto: pixabay.com

Jiří Růžička je předním českým psychologem a psychoterapeutem. Na to, jak přežít dnešní zmatenou dobu, má jednoduchý recept: žít v pravdě. Prý to už moc neumíme a na vině jsou třeba naši politici.

„Václav Havel svého času říkal, že bychom se neměli bát a neměli krást. Vypadá to banálně, ale tyhle základní poučky pořád platí. Člověk se má chovat ctnostně. To pomáhá rozumu, citu, vztahům. Bytí v pravdě je strašně důležité,“ říká psycholog Jiří Růžička. Odnaučili se lidi podle něj žít v pravdě?

„To nás odnaučují pořád špatnými příklady. Když politici lžou a ani se nezardí, tak se lež stává samozřejmostí. Je fatálním omylem myslet si, že pravda nemá žádnou hodnotu. Lidi tomu ale podléhají. Přesto si myslím, že naše civilizace není ztracená a že touha žít v pravdě tady pořád je.“

Z citů nevyskočíte

Dívá se Jiří Růžička očima psychologa na úplně každého? „Naučil jsem se dívat na lidi rozumem i srdcem. To, co člověk vyzařuje, to je pro mě východisko.“ Rozum i srdce k sobě patří. I afekty prý mají rozumovou stránku. „Dokonce i objektivní myšlení je citové. I citový chlad. Ze svých emocí zkrátka nevyskočíme.“

Poslouchejte své sny

Sny se zabývá už od studií. „Pamatuju si svůj první sen. Když mi byly 4 roky, měl jsem jít na operaci. Po tom snu jsem se přestal počurávat. K tomu se mi po tom snu asistent podíval do ucha a zjistil, že to na operaci není. To znamená, že jsem se musel velmi mobilizovat, aniž bych to věděl, abych na to operaci nešel. Je zajímavé, jak slovo může působit na naše tělo. Na tom je ostatně postavená část psychoterapie,“ poznamenává odborník.