Alkohol neobjevili alchymisti, ale lékaři. Jako povzbuzovač mysli a těla, říká odborník na alchymii

Proč dvoudílná historické komedie Císařův pekař – Pekařův císař nemá s alchymií nic společného? A proč praví alchymisté nikdy nepatřili mezi movitou smetánku?

„Alkohol nebyl objevem alchymistů, ale lékařů v italském Salernu. Doporučovali ho jako vynikající prostředek pro povzbuzení mysli a unavených poutníků,“ říká odborník na alchymii Vladimír Karpenko. „Ačkoli se rádi chlubili, že vědí, jak na to, už od počátků alchymie bylo jejich krédem své poznatky utajit.“

Poznatek alchymisty Newtona

Mezi alchymisty prý byli podvodníci, ale i vynikající chemici. Z jejich řad vzešel i význačný vědec Isaac Newton, který došel k poznání, že na alchymii mohli vydělat právě pouze podvodníci, když včas utekli. Poctivý badatel zbohatnout nemohl.

Císařův alchymista

Asi nejznámějším alchymistou je pro Čechy postava Scotta v komedii Pekařův císař – Císařův pekař. Hraje ho František Černý. „Ten film byl poplatný době, ale ani s tehdejší alchymií nemá nic společného. Pozoruhodný je na něm ale výkon Jana Wericha,“ říká Karpenko.

Potomek uprchlíka

Sám o alchymii napsal několik knih. Bádal ale i po tom, jak přišel ke svému příjmení. „Tatínek byl Bělorus, který během Velké říjnové revoluce jako 15letý utekl do Polska. Odtud odešel do Prahy studovat, a to jen díky stipendiím, které podporoval prezident T. G. Masaryk.“

