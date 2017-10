VIDEO: Věda vs. spiritualita. „Věřím, že věci i objevy se dějou tak, jak maj,“ říká Jan Potměšil

Jan Potměšil byl na Dvojce hostem zVědavostí.

„To znamená, že při velikém úsilí a v okamžiku, kdy by se lidstvo mělo k něčemu dostat, tak se k tomu dostane,“ vysvětluje herec ve videu. Jaká vědecká novinka ho naposledy zaujala?

„Věda je velké dobrodružství. To objevování je nějakým způsobem archetypální. Je to podstata lidskýho života. Líbí se mi soustředit se na věci a snažit se jim porozumět. Objevit tu podstatu. A to v jakémkoli oboru. Nemusí to být jen na poli vědy,“ svěřuje se se svým nadšením pro vědu herec Jan Potměšil v pořadu zVědavosti.

Fascinují ho hlavně medicínské objevy. „Teď nedávno mě ale šokovala informace o týmu mladých českých vědců, kteří objevili ten možná nejdůležitější detail, který pomůže, aby lidstvo mohlo odletět na Mars, tam přežít a ještě se vrátit. Tahle partička dělá na tom, na co čeká celá NASA.“

Lidstvo se k tomu jednou dostane

„Mě na jednu stranu nesmírně zajímají vědecké objevy a racionální sféra života. Vnímám to ale tak, že vedle toho je ta spirituální, duchovní sféra života. Věřím, že věci se dějou tak, jak mají. To znamená, že při velikém úsilí a v okamžiku, kdy by se lidstvo mělo k něčemu dostat, tak se k tomu dostane. Tomu pevně věřím,“ říká herec, který po úrazu zůstal na vozíku.

„Jsem vděčnej za každou vteřinu života. I když jsem teď na vozíku, mám pocit, že mě to vlastně v mém životě a osobním příběhu výrazně posunulo a možná se ty věci stávají tak, jak se maj stát. Budu si pro ostatní přát, aby věda pokročila tak daleko, že i tohle dokáže vyléčit.“