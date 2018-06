Muž, který porazil vzteklinu. Příběhy slavných: Louis Pasteur

Louis Pasteur (1822–1895) během návštěvy u profesora Laurenta potkal na začátku roku 1849 jeho dceru Marii. Vzali si ji po třech měsících 29. května 1849Foto: Félix Nadar, Wikimedia Commons, Public domain

Pasteur znamená pastýř. Jeho předci byli zemědělci, mlynáři a koželuhové. Díky němu pijeme pasterované mléko a umíme vyléčit vzteklinu. Účinkují: Ladislav Frej a Radek Valenta.

Louis Pasteur dřív než pro vědu zahořel pro umění. Lidé se na něj obraceli, aby je namaloval. Když se jedna sousedka dozvěděla, že se dá na chemii, řekla vyčítavě: „Není škoda takového geniálního malíře?“

Příběhy slavných: Louis Pasteur

Účinkují: Ladislav Frej, Radek Valenta, Jaromír Meduna

Dramaturgie: Helena Herbrychová

Režie: Markéta Jahodová

Scénář: Radek Brož

Hudební spolupráce: Jiří Litoš

Premiéra 11. června 2018

Školu nejdřív odmítl, unikl tragédii

Po maturitě se hlásil na prestižní École normale supérieure. Skončil 15. z 22. To bylo zklamání. Nedal se na školu zapsat a příští rok skončil čtvrtý. Dnes tam má pamětní desku.

V revolučním roce 1848 se postavil na stranu přívrženců republiky. Na konci května opustil rozbouřenou Paříž, aby se postaral o umírající matku. A to ho zachránilo. 3000 vzbouřenců bylo popraveno a dalších 15 000 odeslano do zámořských kolonií.

Objasnil proces kvašení

V roce 1854 začal pracovat na univerzitě v Lille, kde se mu podařilo potvrdit, že alkoholové kvašení je způsobené kvasinkami. Ve výzkumech pro lihovarnictví pak pokračoval v Paříži. Dokázal, že octovatění vína a kysání piva je způsobeno bakteriemi, které se zničí ohřátím.

Když jeho syn dobrovolně narukoval do války a ztratil se, vydal se ho Pasteur se ženou a dcerou hledat. Měli štěstí. Našli ho na hranicích se Švýcarskem zraněného, ale naživu. Důkaz, že i ten nejbeznadějnější pokus může vyjítFoto: autor neznámý, Wikimedia Commons, Public domain

Vyřešil i problém kysnoucího mléka. Přišel na to, že se při ohřátí nápoje na 63 stupňů Celsia jeho chuť nezmění, ale nežádoucí mikroorganizmy jsou zničeny. Této metodě se dnes podle něj říká pasterace.

Odvážné tvrzení o mikroorganismech

Když musel vzhledem k chatrnému zdraví přestat přenášet, přiřkli mu doživotní důchod 1000 franků měsíčně. Místo aby si dopřál klidu, učinil své největší objevy. V té době zemřela na tyfus jeho devítiletá dcera Jeanne. Přišel s odvážným tvrzením, že nemoci jsou vyvolávány mikroorganismy.

Než si svoji domněnku potvrdil, trvalo to 20 let. Během té doby ho potkaly další nepříznivé události. V den, kdy měl přednášet v Akademii, dostal první záchvat mrtvice. Bylo mu 46 let. Navzdory mrtvici pokračoval Pasteur ve výzkumu.

Lék proti vzteklině

Byl požádán, aby zachránil před smrtí chlapce, kterého pokousal vzteklý pes. Vzpomněl si na Jeanne, Cécile a Camille, tři ze svých pěti dětí, o které ho připravila nakažlivá choroba, a s experimentální léčbou souhlasil.

Připravil 12 injekcí obsahujících kousek míchy z králíka uhynulého na vzteklinu. Jeho pacient byl prvním člověkem na světě, který nákazu vzteklinou přežil. Tím se Louis Pasteur poněkolikáté a definitivně zapsal do dějin.

Autor: Zdeňka Kuchyňová