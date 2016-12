Co si o Hvězdě betlémské myslí věda? To zjistíme na královéhradecké hvězdárně

K symbolům Vánoc patří mimo jiné i takzvaná Betlémská hvězda. Ta vedla na cestu tři mudrce z východu, kteří se chtěli poklonit malému Ježíškovi, píše se v Matoušově evangeliu. Co ale o tomto symbolu Vánoc říkají astronomická zjištění a výpočty?

Astronomické pátrání po tom, co to vlastně byla ona Betlémská hvězda, začalo už před několika staletími, říká astronom z hvězdárny v Hradci Králové Jan Veselý: „Zdá se, že řešení našel už v 17. století Johannes Kepler. Astronom, nebo spíš matematik, který se zabýval pohyby planet a přišel na zákonitosti pobybu plamet. Díky tomu dokázal tehdy počítat poměrně přesně polohy planet do budoucnosti, ale i do minulosti. A přišel na to, že někdy v té době, při počátku našeho letopočtu, nastala třikrát za sebou takzvaná konjunkce, čili spojení Jupiteru se Saturnem. Tedy setkání těchto dvou planet v Souhvězdí ryb."

Objevily se i další teorie - za Betlémskou hvězdu mohla být považována planeta Venuše nebo některá z komet.

Čtěte také: Slavný Proboštův betlém má po opravě zvuk jako při svém zrodu v 19. století

Jenže to je podle astronomů nepravděpodobné, vysvětluje Jan Veselý: „O kometách víme, že v minulých dobách je lidé považovali za špatná znamení. Navíc komety jsou nevyzpytatelné, objevují se opravdu náhodně. A v té době je dokonce ani nepovažovali za vesmírné objekty. Považovali to nejčastěji za atmosférické jevy. Za něco, co bylo příbuzné spíš s bouřkou nebo oblačností. Čili kometa by pravděpodobně v té době nepřiměla mudrce k tomu, aby hledali Spasitele."

A proč se tedy komety objevují ve vánoční symbolice?

I na to existuje jasná odpověď: „Víme, že autorem té komety nad Jestličkami je italský umělec Giotto di Bondone. Inspirován kometou na obloze jednou nakreslil fresku a místo té klasické Betlémské hvězdy, která se malovala tak, že svými paprsky svítila dolů na jestličky s Jezulátkem, tak on ty paprsky nakreslil na druhou stranu. Čili zobrazil kometu. A protože Giotto di Bondone ovlivnil řadu následovníků, tak se prostě stalo tradicí, že se Hvězda betlémská zobrazuje jako kometa."

Z astronomického úhlu pohledu nebyla Betlémskou hvězdou pravděpodobně ani vybuchlá supernova.

I po ní astronomové pátrali: „Podle historických záznamů, ani podle astronomických pozorování, když třeba hledáme na obloze zbytky po výbuších supernov, nemá svoji předlohu. Prostě to nevypadá, že by někdy kolem roku 0 na obloze vybuchla supernova."

Ať už byla Betlémská hvězda čímkoli, jedním ze symbolů Vánoc je i letos.