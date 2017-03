Mobilní aplikace pomáhá zachraňovat zraněná zvířata. Na vývoji se podíleli i hradečtí studenti

Volat pomoc. Zvíře v nouzi. Tak se jmenuje nová aplikace pro chytré mobilní telefonyFoto: Ondřej Vaňura

Zvíře v nouzi. Tak se jmenuje nová aplikace pro chytré mobilní telefony, která začala fungovat v České republice. Na jejím vývoji se podíleli i dva studenti Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Ochránci si od programu slibují zjednodušení záchrany zraněných zvířat, která najdou lidé v přírodě.

„Nálezce se vždy dovolá do spádové záchranné stanice. Nemusí vůbec vědět kde je, nemusí vůbec nic řešit, stačí zmáčknout volat pomoc," popisuje autor aplikace Zvíře v nouzi Miroslav Poživil hlavní výhodu.

Na nejbližší stanici můžete ihned zavolat, kontaktovat ji smskou nebo mailem a předat ji tak přesné údaje i s GPS souřadnicemi a poslat můžete i fotku.

„Pokus jsme v situaci kdy jsme například v lese a najdeme zraněné zvíře, nemůžeme se prozatím dovolat, případně potřebujeme dojít pro auto, abychom zvíře přivezli, můžeme zanechat vlastní značku v mapě," vysvětluje Miroslav Poživil.

Už dříve byl program dostupný pro zařízení s operačním systémem iOS, odteď ale funguje i na telefonech s Androidem.

To, že studenti dělají na různých aplikacích, je celkem běžné

Ovšem v naprosté většině případů se jedná o komerční věci, kdy už si můžou přivydělat peníze.

David Bárta a Martin Hromádko ale na aplikaci pracovali úplně zdarma, s cílem pomoci ochráncům zvířa. David Bárta k tomu uvádít: „Pro mne to bylo například to, že ta aplikace už bude mít nějaký výsledek v praxi. Že to může zachránit nějaké zvíře, tak jsem si říkal, že by to mohlo pomoci."

A Martin Hromádko jej doplňuje: „Většina těch placených aplikací nebývá veřejně dostupných. Většinou se to dělá soukromě do firem. Takže tato aplikace, kterou může používat veřejnost, je pro mne mnohem zajímavější."

I lidé z Českého svazu ochránců přírody aplikaci vítají

Zdeňka Nezmeškalová z Českého svazu ochránců přírody si slibuje především zjednodušení kontaktování jednotlivých záchranných stanic: „My věříme, že díky této aplikaci bude moci být zachráněno velké množství zvířat. Protože do současné doby veřejnost vlastně nevěděla jak se k tomu volně žijícímu zvířeti zachovat. Nevěděla na koho se může obrátit."

V Česku funguje 33 záchranných stanic, které ročně přijmou zhruba 20 tisíc zvířat.