Prosincový úplněk bude u nás výraznější, než takzvaný listopadový "superúplněk"

Nenechte si ujít pohled na měsíc (ilustrační foto)Foto: Lucie Hochmanová

Prosinec bude i letos poměrně bohatý na zajímavé úkazy na obloze. Od poloviny měsíce se navíc po slunovratu znovu začne prodlužovat den. Prosincová obloha nabízí mnoho zajímavých objektů k pozorování. Pro návštěvníky hvězdárny je atraktivnější než obloha podzimní, o čemž se můžete sami přesvědčit na některé z hvězdáren v kraji.

Zajímavý bude například prosincový úplněk.

Ten má být v našich podmínkách ještě výraznější, než takzvaný listopadový superúplněk, vysvětluje astronom z hradecké hvězdárny Jan Veselý: „Ten bohužel nastal hluboko pod naším obzorem. A v době, kdy u nás vyšel měsíc nad obzor, tak už bylo dávno po úplňku a měsíc byl pro nás vlastně poměrně daleko. Čili pro pozorovatele z České republiky nejjasnější a největší úplněk v letošním roce nastane 14. prosince jednu hodinu po půlnoci."

Měsíc se postará i o další zajímavý úkaz na obloze, a to jen pár hodin před úplňkem.

„Zakryje takovou velice jasnou hvězdu ze zimního souhvězdí Býka. Ta hvězda se jmenuje Aldebaran. Je to oko Býka na obloze a je taková trochu do oranžova. Nápadná, jasná hvězda. Měsíc ji zakryje 13. prosince vlastně v okamžiku, kdy bude zapadat pod obzor. Čili ten vlastní zákryt pravděpodobně neuvidíme. Nicméně, toho 13. prosince ráno bude na obloze krásná skupinka, v níž bude tedy Měsíc a hvězda Aldebaran opodál souhvězdí Orionu. To bude mimořádně pěkný zážitek 13. prosince ráno," těší se Jan Veselý.

Měsíční úplněk letos vedle zmíněných zajímavých jevů naopak prakticky znemožní pozorování meteorického roje Geminid, který je početně zhruba stejný, jako slavné letní Perseidy.

A ještě jednou bude Měsíc hrát důležitou roli

„Na konci prosince se ještě Měsíc potká s planetou Jupiter, která je na obloze vidět teď spíš ráno, nebo v té druhé polovině noci. A poblíž je hvězda Spica ze souhvězdí Panny, což je už jarní souhvězdí. To je taková připomínka toho, že jen co začne zima, už se blíží jaro. A už jsou ráno na obloze vidět jarní souhvězdí. A přímo na Silvestra se Mars přiblíží k Neptunu opravdu na velmi těsnou vzdálenost. Tedy pokud namíříme dalekohled na Mars, tak kousíček od té planety uvidíme ještě takovou podezřelou, namodralou hvězdičku, a to bude Neptun. Ale troufám si pochybovat o tom, že někdo na Silvestra bude mít zrovna takovéto starosti. A bude mít k dipozici tak velký dalekohled, aby Neptun mohl uvidět," usmívá se Jan Veselý z hradecké hvězdárny.