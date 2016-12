Živí mrtví se prokousávají na vrchol popkulturního řetězce

Obálka komiksu Živí mrtví - Život plný utrpeníFoto: Charles Adlard, Nakladatelství Crew

Chybí jim končetiny i některé životně důležité orgány, netrpí však nedostatkem fanoušků ani mediálního zájmu. Televizní seriál o pochodujících mrtvolách patří v domovské Americe k nejsledovanějším, komiksové sešity zase k nejprodávanějším. V Čechách se nákaza rozšiřuje dílem Život plný utrpení.

Od letošního srpna se i na tuzemských televizích vysílá seriál Živí mrtví. Vypráví o šerifovi Ricku Grimesovi, který putuje zdecimovaným světem ve společnosti své ženy, syna a skupiny dalších lidí. Neznámá nákaza způsobila, že se mrtví opět postavili na nohy a pudově se vrhají po živém mase. V originále se prozatím vysílá třetí řada, v níž se poprvé objevuje vězení i psychopatický Guvernér, původní komiksové příběhy jsou ale mnohem dál. Náskok si v postapokalyptickém cestování můžete udělat i s českou verzí.

Šestý souborný svazek Život plný utrpení obsahuje čísla 31 až 36 pravidelné měsíční řady. Naplno se v nich ukazuje, že jsou zombie již běžnou součástí místního světa a skutečné zlo pramení z přeživších. Zatímco na začátku patřili stále hladoví nebožtíci k obrovskému nebezpečí, postupně se z nich stala samozřejmost. Prohnat jim nějaký předmět hlavou představuje pro postavy rutinu a zautomatizovanou povinnost, jakou bývalo rozhlédnutí na přechodu. Pokud na ni ale zapomenou, může to skončit stejně tragicky jako ignorování červeného panáčka.

Ukázka z komiksu Živí mrtví - Život plný utrpeníFoto: Charles Adlard, Nakladatelství Crew

Scenárista Robert Kirkman a kreslíř Charles Adlard tuto zkušenost přenášejí i na čtenáře. Dříve šourající se postavy působily strašidelně a rizikově, teď z nich jsou v mnoha případech jen objekty, kterými se mohou zájemci kochat. Pohled na několik chodců za ploty se kupříkladu používá k přechodu mezi scénami. Ostatně i v městě Woodbury, kde je aktuálně Rick v zajetí Guvernéra, se využívají kousající mrtvoly k všeobecnému pobavení a odreagování.

Zdrojem nečekaných zvratů jsou především lidé. Jak se ukázalo v minulém díle, stát se mohou věci, které radikálním způsobem ovlivní veškeré následující dění. Nelze je vzít zpět. U Kirkmana si čtenář nikdy nemůže být jistý, že je někdo, ač prozatímně zastával sebedůležitější úlohu, nedotknutelný. Každý může zemřít, každý se může během vteřiny stát v emotivní pasáži mrzákem. Život plný utrpení nabízí v tomto směru zatím nejbrutálnější scénu s mučením, která si v nechutnosti nezadá s filmy žánru japan shock od režisérů jako Hideshi Hino nebo Toshiharu Ikeda.

Kirkman udržuje nemilosrdným zacházením s postavami napětí a čtenářský zájem. Což je chytré řešení, jelikož Živí mrtví nemají stanovený dlouhodobý cíl, který by vedl příběh. Nemusí se zákonitě dostat z bodu A do bodu B, aby na daném místě něco našli. Hlavním úkolem je přežít a být v bezpečí. Komiksová série je ostatně vystavěna na svěžím nápadu, že začíná tam, kde většina zombie filmů končí.

Živí mrtví jsou jednou z mála řad, u nichž se pokaždé těšíte na pokračování. To, co v budoucnu uvidíte, pravděpodobně nebude nic pěkného, ale rozhodně je lákavé zjistit, do jakých šíleností ještě Kirkman přeživší zatáhne. A kdo ví, třeba depresivní vyprávění o životě v komunitě, kde postupem času všichni ztrácí značnou část lidství, pomůže, kdyby k nějaké globální katastrofě vážně došlo.

Živí mrtví 6: Život plný utrpení, scénář Robert Kirkman, kresba Charles Adlard, překlad Martin D. Antonín, nakladatelství Crew, 2012, 136 s.