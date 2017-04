Při pátrání po „zpívajícím“ chřestýšovi se v Amazonii našly nové rosničky

Chřesťýšovitý had zvaný křovinář patří se třemi a půl metry délky k největším jedovatým druhům na západní polokouli. Kolonisté i domorodci v Amazonii si mezi sebou tradovali, že zpívá. Nová vědecká studie to ale vyvrací.

Zvuk, který hadovi s českým jménem křovinář němý místní lidé přisuzovali, ve skutečnosti vydává stromová rosnička. Mezinárodní autorský tým popsal dva její nové druhy. Svou studii zveřejnil v časopise ZooKeys.

Na žábu zpívají dost netypicky, jejich skřehotání zní spíš trochu jako by zpíval pták. Kvůli zmíněným pověrám byla žába pojmenována Tepuihyla shushupe, rodové jméno evokuje rosničku, druhové jméno v místním domorodém jazyce znamená had.

„Zvláště tropické žáby jsou koncertní mistři,” připomíná zoolog Evžen Kůs. Autorům studie šlo primárně o možnost rozšířit spektrum známých druhů rosniček. „Rosniček je několik desítek druhů, “doplňuje jeho profesní kolega Pavel Stopka.

Lovci zvuků

Otázkou je, zda takové zvuky přitahují zmíněného hada. Jisté je, že slyší, vnímá vibrace a má řadu dalších receptorů. Dokáže také dobře rozpoznat, zda našel živou nebo mrtvou žábu díky přírodní termokameře zabudované v těle.

Podle Evžena Kůse mohla záměnu kvákání rosniček za zvuky, které vydávají hadi, vyvolat také nepřehlednost džungle. Ozývá se v ní o mnohem více zvuků, než v přírodě v našich končinách.

