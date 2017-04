Vědci a herci na festivalu AFO Olomouc podebatují o budoucnosti

Laboratoř chystá speciální vysílání z OlomouceFoto: Kateřina Bittmanová

Na přímý přenos speciálu rozhlasové Laboratoře z Divadelního sálu univerzitního centra Konvikt v sobotu 29. dubna 2017 přijaly pozvání čtyři osobnosti z vědeckého i uměleckého světa. Proberou pět vědeckých aktualit v 50 minutách. Tentokrát na téma spojené s mottem festivalu The Future is now, tedy Budoucnost je teď. Pořad je možné v Konviktu sledovat v přímém přenosu. Diváky zveme do sálu v 9:45.

Pavel Stopka

Pavel Stopka

biolog

Má pětiletou zkušenost z Oxfordské univerzity, kde studoval chování a evoluci chování savců. Na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy se zabývá komunikací mezi hlodavci na molekulární úrovni, hlavně u myší a myšic. Působí v centru BIOCEV, každoročně organizuje středoevropskou konferenci věnovanou funkční genomice. Spolupracuje s BBC Earth. Hraje na kytaru v kapele P. S. Band, Genes & Jazz.

Petr Cígler

Petr Cígler

nanochemik, hudební skladatel

Chemik, molekulární designér, hudební skladatel a hornista. Vede tým Syntetické nanochemie AV ČR, kde s kolegy vyvíjí nová léčiva a diagnostické metody. Vědecké zkušenosti sbíral v Řezně, Štrasburku a na prestižním The Scripps Research Institute v Kalifornii. Má řadu cen, včetně Prémie Otty Wichterleho.Věnuje se mladým chemikům, připravuje pro ně chemické olympiády. Jeho skladby se hrály v ČR, USA, Anglii, Německu a Švýcarsku. Skladba Entropic Symphony byla nominována za Českou republiku na Mezinárodní tribunu skladatelů UNESCO 2013. Rád chodí po horách, navštívil Mongolsko, Írán, Pákistán, Malajsii, Indonésii, Kyrgyzstán, Ugandu nebo Bolívii.



Valérie Zawadská

Valérie Zawadská

herečka

Pochází ze Šternberku na Moravě, má polské a maďarské předky. Už v dětství chodila na divadelní kroužek a vyhrávala celostátní recitační soutěž Wolkerův Prostějov. Po DAMU a angažmá v Chebu působila v Městských divadlech pražských a hostovala v řadě dalších pražských divadel. Má za sebou řadu filmových rolí, krimiseriály, komedie Snowborďáci nebo Poslední plavky. Učí jevištní řeč, umělecký přednes i herectví. Na volné noze se věnuje divadlu a poezii, pracuje pro rozhlas, televizi, film i dabing, za který má řadu cen. Jejím hlasem mluví Claudie Cardinalová ve westernu Tenkrát na západě, Sophie Lorenová a další slavné herečky.

Igor Bareš

herec

Rodák z Olomouce. Vystudoval Střední zemědělskou školu a JAMU. Byl výraznou osobností Národního divadla v Praze i Brně, jeho nynější domovskou scénou je pražské Vinohradské divadlo. K jeho nejprestižnějším divadelním rolím patřil Tomáš Becket, Hamlet a Raskolnikov. Hrál v Hořícím keři v režii Agnieszky Hollandové, ve snímku Alice Nellis Výlet, ve filmech Krev zmizeleného nebo Fair Play. K nejoblíbenějším seriálům, ve kterých účinkoval, patří Četnické humoresky.



