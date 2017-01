Tomáš Sedláček: Zažíváme velké stěhování národů ze Země do digitální Nezemě

„Pokud člověk tráví víc než polovinu bdělého času koukáním na to černé zrcadlo, protože váš mobilní aparát a koneckonců i vaše obrazovka je černé zrcadlo, tak se těžiště jeho duše přestěhovalo do digitálního světa,“ říká Tomáš SedláčekFoto: Jan Bartoněk

ROZHOVOR. Dne 22. listopadu minulého roku byly u nás na dvě hodiny nedostupné servery společnosti Google. „I ty dvě hodiny hodně lidí dost postihly, protože nešlo jen o vyhledávání, ale lidé se nedostali na maily, což je velký průšvih, a nešly ani další služby, které Google zprostředkovává,“ říká publicista Jan A. Novák.

O tématu mluvil v pořadu Leonardo Plus ekonom Tomáš Sedláček.

Postihl vás osobně nějak český výpadek služeb společnosti Google?

Já jsem nebyl v České republice, takže jsem se tomu svým vlastním tokem vyhnul a mě to nepostihlo. Ale vím, že mezi mými kamarády to vyvolalo mírnou nervozitu až zmatek. Je potřeba podotknout, že nevypadl internet, což by asi bylo opravdu kritické, ale jen jeden z vyhledávačů, i když asi nejdůležitější.

Jaký je negativní dopad přestěhování dokumentů ze šanonů na servery?

Má to, jako každé stěhování, své výhody i neskutečná rizika. Vy tomu říkáte stěhování, já tomu říkám luxování. Jsme v době, kdy zažíváme velké stěhování národů – nikoliv z bodu A do bodu B, ale ze Země do digitální Nezemě. Hezký způsob, jak to vyjádřit, je úvaha o budíku. Ještě před deseti lety budík vypadal jako kovový, téměř kilo vážící ciferník, na kterém byly dva zvonečky, mezi nimi kmitající kladívko, a toto byl budík. Budíky už dnes téměř vymřely, mobil je vyluxoval, takže by se dalo říct, že digitální svět zabil budík v jeho těle, ale jeho duše (ukazuje na mobil) žije dál. Ta duše budíku, budíkovitost, je v mém mobilu – na mé úvodní stránce, 3. čudlík vlevo zdola. Tam je – ale není budík, protože když mobilní aparát otevřu, tak uvnitř žádný budík není.

Takže duše lidí, kteří vytvořili ty dokumenty, se tak trochu přestěhovala na internet?

Chytré telefony už podle Tomáše Sedláčka "vyluxovaly" tužku, papír, kameru, ale třeba i kamarádyFoto: Fotobanka Pixabay

Přesně tak. Dalajláma na toto velice vtipně reagoval v jednom dokumentu o umělé inteligenci. Když se ho technici ptali, co si o tom myslí, tak řekl, že v jistém smyslu se naše duše reinkarnují do počítačových programů, dokumentů, fotek nebo video záznamů, které o sobě uploadujeme do toho cloudu, nebo-li nebe – i ten název je vlastně vtipný, a jak mobilní svět luxuje dotýkání, je nám to plně kompenzováno dotykovým displejem. Takže i dotýkání se vlastně luxuje. A teď si pojďme udělat seznam toho, co to všechno vyluxovalo – tužku, papír, zápisník, videokameru, mikrofon, kamarády, alba, knížky…

Jste si jistý, že nakonec to nevyluxuje i tu duši, kterou jste zmínil?

Vyluxuje. Asi to nebude za den, bude to třeba trvat desetiletí, tyhle věci probíhají celkem rychle, ale nakonec to vyluxuje i nás. Lidská duše, nebo těžiště našeho vědomí a vnímání, se přesune ze smyslového světa pěti smyslů do smyslového světa, kde těch smyslů můžeme mít o hodně víc. O tom jsou živé filozofické debaty, kde se hovoří o tom, že nikde není napsáno, že biologická forma je finální nositelka vědomí a že lidstvo čeká emancipace do jakési duchovní roviny. Člověk bude schopen transcendovat své tělo a žít v jakémsi abstraktním světě, kde není smrt, nejsou tam nemoci, bolest, pohlaví, tělo je volitelné, kde je jiný prostor, než jak ho známe z fyzického světa. Také tam není nedostatek, což je pro mě jako pro ekonoma zajímavá věc, protože ekonomie je obor, který sám sebe definuje tím, že zkoumá nedostatkové věci, se kterými lze obchodovat.

Pokud člověk tráví víc než polovinu bdělého času koukáním na to černé zrcadlo, protože váš mobilní aparát a koneckonců i vaše obrazovka je černé zrcadlo (když si to na chviličku vypnete, tak tam vidíte sami sebe, což je hrozně hezký obraz, protože všechno, co vidíme v digitálním světě, není nic jiného, než to, co jsme si vytvořili mentálně, a ten digitální aparát nám to jen pomáhá strukturovat a přenáší to do HD rozlišení), tak se těžiště vaší duše přestěhovalo do digitálního světa. Je to jakýsi dobrovolný Matrix, chcete-li, a ukazuje se, že ani není třeba zavádět do míchy nějaký složitý drát, aby se to stalo.

