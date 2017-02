Alkohol patří k mužům, mýtus, proti kterému bojuje akce Suchej únor

Restrikce a prevence, shrnul svou představu řešení českého problému s alkoholem adiktolog Michal MiovskýFoto: Eva Dvořáková

Čeští muži jsou ve spotřebě alkoholu na světové špici. Ročně ho vypijí téměř třikrát víc, než je světový průměr. Závislostí na alkoholu je tak ohroženo více než milion z nich.

„Pití má u nás hlubokou kulturně-historickou tradici, problémy s alkoholem nejsou výdobytkem moderní doby,“ uvedl v Magazínu Leonardo Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie 1. lékařské fakulty Všeobecné fakultní nemocnice Univerzity Karlovy.

Podle něj současné nastavení legislativy, ale i vymahatelnost zákona a celková atmosféra ve společnosti začíná zaplavovat specialisty z oboru léčby závislostí stále větším množstvím klientů.

Bylo by řešením zavést plošné restrikce užívání alkoholu? „Restrikce není řešením,“ tvrdí lékař. „Máme dost historických důkazů. Narážím na prohibici ve Spojených státech, ale i další prohibiční aktivity.“

„Ukazuje se, že dosavadní přístupy opravdu selhávají. Dnes už víme, že musíme jít někde mezi. Nemůžete použít zcela liberální model, protože pracujete v oboru lidských slabostí,“ připomněl Miovský.

"V boji proti alkoholu platí jednak restriktivní opatření, jako například přiměřené zvýšení ceny, znevýhodnění plnění při pojistné události způsobené pod vlivem alkoholu nebo zmenšení úhrad zdravotních pojišťoven na léčbu zdravotních komplikací souvisejících se zneužíváním alkoholu. Druhým nástrojem, který musí být použit současně s prvním, je prevence a dostatečně efektivní léčba. Zvláště v práci s mládeží používáme dnes velmi neefektivní preventivní přístupy, držíme se jich a používáme je stále dál."

Mezi zvláštní druh prevence patří i právě probíhající akce s názvem Suchej únor. „Chceme upozornit na to, že se alkohol plíživě stal součástí obrazu muže a mužskosti. Je to atribut, který je s muži spojován, a muži sami na to vděčně naskakují. A kampaň má za cíl na toto upozornit.“

Kampaň také radí, aby si muži zkusili třeba aspoň jeden večer, když už ne celý měsíc, sednout se svými kamarády. „A porušit rituál, kdy si do hlavy nalijete tři, pět nebo osm piv, ale budete s přáteli jen tak sedět,“ popsal výzvu lékař.

„Je to ten moment, od kterého si slibujeme, že aspoň někteří se chytí za nos, zamyslí se nad tím, jak je to s jejich pitím, jak ho mají pod kontrolou. Zkušenosti s kampaní z posledních let ale ukazuje, že to prostě většina nevydrží,“ shrnul opojnou přítomnost českých mužů Michal Miovský.