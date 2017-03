Brazilské zdravotnictví očima slovenské medičky

São Paulo, nejlidnatější město amerického kontinentu, skýtá medikům jedinečné zkušenostiFoto: CC0 Public domain

Za studiem a praxí vyrazila do Brazílie Emma Jurkovičová, studentka 6. ročníku Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně až do Brazílie. O svém pohledu na samotnou zemi i její zdravotní systém hovořila v Magazínu Leonardo.

A proč právě Brazílie? „Rok jsem studovala v programu Erasmus v Portugalsku, tam jsem poznala několik Brazilců a vždycky jsem se do jejich země chtěla podívat. Když jsem zjistila, že je to možné zkombinovat se studiem, tak jsem to zkusila.“

Její znalost portugalštiny jí rozhodně mnoho věcí usnadnila, a to i v péči o pacienty v nemocnici v São Paulu. Existují nějaké rozdíly v podmínkách, které medici při svém studiu i praxi mají?

„Trochu mi u nás chyběla praktičtější výuka. Není tu vytvořený systém, kdy byste mohli přijít do nemocnice a mohli tam pracovat s vlastními pacienty samostatně, jen pod kontrolou dozírajících lékařů. Přesně tak ale funguje výuka v Brazílii: někdy jsme pracovali na ambulanci, někdy na jednotlivých odděleních.“

Každý medik měl na starost „své" pacienty a postupně s nimi pracoval už od jejich hospitalizace, rozhodoval sám za sebe a konzultoval svá rozhodnutí s vedoucím doktorem, popsala tamní praxi studentka.

„Ze začátku jsem se toho bála, protože u nás takovou svobodu nemáme, ale velmi rychle jsem si na to zvykla a bylo to velmi zajímavé,“ dodala Jurkovičová.

Medička se během svého působení setkala také s pro nás exotickými tropickými chorobami. „V São Paulu jsem měli několik pacientů s malárií a horečkou dengue. S virem zika jsem se přímo v nemocnici nesetkala, protože se vyskytuje více na severu země, zatímco São Paulo je relativně na jihu.“

Je São Paulo nebezpečné? „Do země je třeba jet s respektem. Kriminalita je tam skutečně větší, proto je třeba na sebe dávat větší pozor. Určitě jsem tam nechodila sama po ulici, jak jsme zvyklí v Evropě. Ale osobně jsem tam žádnou negativní zkušenost neměla.“

Jak hodnotí budoucí lékařka úroveň brazilského zdravotnictví? „Brazilská zdravotní péče je právem pro všechny občany. Každý občan může navštívit lékaře, tak jak se uzákonilo v 90. letech v rámci zlepšení zdravotního stavu obyvatelstva.“

„Všichni Brazilci mají tak nárok na zdravotní péči a stejně jako my platí daně, které jdou právě do zdravotnictví,“ shrnula Emma Jurkovičová.