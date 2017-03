Budeme pacientům trpícím obezitou nabízet méně a méně invazivní zákroky, předpovídá chirurg

Bariatricko-metabolická chirurgie má 70 let historie a své dlouhodobé výsledky prokázala, tvrdí Martin FriedFoto: 1st Prague Private Clinic SE

Jak umíme léčit obezitu? Hostem Magazínu Leonardo byl Martin Fried, odborník v oblasti břišní chirurgie a laparoskopie, přednosta OB Kliniky v Praze, největšího středoevropského centra pro bariatricko-metabolickou léčbu obezity a metabolických poruch s ní spojených.

„Jde o chirurgickou léčbu obezity,“ řekl o své specializaci světově znávaný lékař.

Bariatrická chirurgie se soustředí především na redukci váhy. „Ta metabolická část se zase soustředí na léčbu nemocí s obezitou souvisejících nebo jí vyvolaných, jako je například cukrovka 2. typu.

„Máme celou řadu zákroků. Ty spočívají buď ve zmenšení žaludku, tedy zmenšení jeho kapacity, nebo se soustředí na tenké střevo, kdy se jeho část vyřadí z průchodu potravy, tudíž člověk vstřebává méně živin z jídla.“

Fried zhodnotil dosavadní zkušenosti s operacemi pozitivně. „Bariatricko-metabolická chirurgie má 70 let historie a své dlouhodobé výsledky prokázala.“

Kdy je vhodné podstoupit léčbu bariometricko-metabolickými metodami? „Já hrozně rád používám body mass index (BMI). Jestliže je to číslo pod 30, tak netřeba uvažovat o chirurgické léčbě obezity. Jestliže je nad 30, a mám navíc i cukrovku 2. typu, už bych měl vyhledat pomoc odborníků a začít pátrat po tom, jestli by pro mě nebyla vhodná chirurgická léčba obezity. Magickým číslem je BMI 35 a vyšší, kdy bych měl bezpečně navštívit odborníky v centru, které se zabývá léčbou obezity a zeptat se jich, jestli by nebyla pro mě vhodná chirurgická léčba.“

Je ale také pravda, že jako každá léčebná metoda vyžaduje spolupráci pacienta. „Jestliže člověk je po operaci schopen vědomě dodržovat určitá doporučení, změnit svůj životní styl, způsob stravování a podobně, tak potom jsou výsledky chirurgické léčby vynikající. U 75 % pacientů přetrvávají výrazné klady této léčby po dobu 10 a více let.“

„Dalším důsledkem takových chirurgických zásahů je i to, že dochází ke změně tvorby hormonů, které ovlivňují pocit sytosti a hladu,“ dodal lékař.

Lékaři dlouhodobě pozorují také souvislost mezi chirurgickou léčbou obezity a cukrovky 1. typu. „Jsou diabetici, kteří se pohybují v pásmu pouhé nadváhy. U těch chirurgický zákrok působí zlepšení nebo i vyléčení cukrovky bez toho, že by dramaticky redukovali svojí váhu.“

„Odborníci se domnívají, že chirurgickým zákrokem tělo začne produkovat hormony, které zlepší vnímavost tkání v těle na vlastní inzulin,“ citoval jednu z teorií expert.

Jaká je budoucnost oboru bariatricko-metabolické chirurgie? Čeho se pacienti trpící obezitou mohou v následujících letech dočkat?

„Budeme pacientům čím dál více nabízet méně a méně invazivní zákroky nebo takzvané neinvazivní zákroky. Naše spolupráce s mnoha různými pracovišti míří k tomu najít účinné metody, které by byly opravdu málo invazivní, jako je třeba katetrizační metoda prováděná týmem pana profesora Petr Neužila, která uzavírá jednu ze čtyř hlavních tepen žaludku,“ shrnul Martin Fried.