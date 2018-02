Budoucnost rakety Falcon Heavy záleží jen na tom, jak se osvědčí, vysvětluje expert

Pokud raketa Falcon Heavy úspěšně splní první mise, o zákazníky nebude nouze, věří Dušan MajerFoto: SpaceX

Elektromobil Tesla Roadster, který vynesla na oběžnou dráhu raketa Falcon Heavy společnosti SpaceX, uletěl vesmírem více než 3,5 milionů kilometrů. Kromě nadšených ohlasů na tento úspěch se ozývají otázky nad budoucností rakety i jejími enviromentálními dopady. Ty zodpověděl host Magazínu Leonardo odborník na kosmonautiku a šéfredaktor serveru Kosmonautix.cz Dušan Majer.

„Nejdůležitější na této misi bylo otestovat raketu. Nikdo nemohl vědět, jestli se něco nepokazí. Na takových misích se proto vynáší tzv. balastní náklad, aby když raketa exploduje, sebou nevzala třeba družici za několik milionů dolarů,“ vysvětlil expert.

Podle něj si Elon Musk tedy řekl, proč nenahradit tento kus betonu něčím, co je i pěkné na pohled.

„Další let je naplánovaný na červen, kdy raketa vynese armádní družici pro americké letectvo. Co ale bude dál, zatím nevíme. Bude hodně záležet na tom, jak se Falcon Heavy při prvních misích uvede.“

„Troufám si říct, že pokud budou úvodní mise úspěšné, tak se může Falcon Heavy dočkat čtyř, pěti startů ročně. Ale musí si vybudovat důvěru zákazníků. Jakmile ti uvidí, že raketa je spolehlivá, tak se začnou ozývat, a o zákazníky nebude nouze.“

Nosnost rakety je až 64 tun nákladu. K čemu je tak silná raketa dobrá? „Nosnost platí pro misi, při které by se SpaceX nepokoušela o zachování centrálního ani bočních stupňů rakety. Jakmile mají tyto stupně rakety přistát, musí se zachovat v nádrži trocha paliva a okysličovadla pro přistání.“

„Ekonomický smysl to ale dávat bude. Falcon Heavy bude mít velké přebytky nosnosti, proto bude moci doručit družici přímo na její geostacionární dráhu, takže jí ušetří palivo. Družice bude moci být potom lehčí, nebo prostor, který by jinak zabraly nádrže s palivem, využije jiný užitečný náklad.“

Jednou z možností je i to, že by horní stupeň rakety dělal „rozvažeče“ a dokázal by doručit jednotlivé družice na oběžné dráhy, na které si přeje zákazník. „V současné době je jeden primární náklad, a sekundární náklady se musí přizpůsobit a letět na dráhu, kterou chce operátor primárního nákladu.“

Výhrady kritiků, že má raketa Falcon Heavy poměrně vysokou spotřebu paliva a uhlíkovou stopu považuje Majer za neopodstatněné. „Došlo k neuvěřitelnému technickému pokroku, a někdo ně něm hledá blechy.“

„Je pravda, že raketa Falcon Heavy nespálí málo paliva, ale bude startovat s odstupem několik měsíců, a to je kapka v moři. Pokud někomu záleží na ochraně životního prostředí, ať řeší leteckou a automobilovou dopravu. Rakety jsou v tomto globálním měřítku zanedbatelným vlivem.“

Proč ale SpaceX nevyužívá ve svých raketách vodík, který je enviromentálně mnohem šetrnější? „Vodík sice při spálení produkuje vodní páru, ale potřebuje velice složitý systém motorů, které pracují s obrovskými teplotami, a materiály musí být odolné. Vodík sebou také nese problém nízké hustoty, takže nádrže, které zkapalněný vodík uchovají, musejí být obrovské.“

„Dokonale izolovat vodíkovou nádrž je hodně složité, takže ano, vodík má mnoho výhod, ale co se technického využití týče, tak jsou s ním velké problémy,“ připomněl odborník.

Falcon Heavy zatím nebude oproti původním plánům certifikován pro lidské posádky. „Důvod je překvapující. Podle Muska vývoj superrakety BFR, která by se měla postarat o kolonizaci Marsu, jde mnohem lépe, než se očekávalo. Vesmírní turisté by tak měli startovat o pár let později, ale v lodi BFS, kterou by vynášela právě raketa BFR.“

„Vypadá to, že letos by se mohl začít vyrábět už letový hardware prvních letových exemplářů rakety BFR. Ale nevíme, o co konkrétně by mělo jít a ve které fázi roku tomu dojde,“ shrnul současné informace o plánech společnosti SpaceX Dušan Majer.

Autor: Ondřej Novák, Ondřej Čihák