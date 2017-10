Budoucnost ryb v našich vodách předpoví matematické modely projektu ClimeFish

Vědci na Lipně zkoumají candátí populaciFoto: Martin Pokorný

Změny klimatu mají vliv i na sladkovodní toky a nádrže, a tím i na populace ryb a dalších vodních živočichů. Situace dala vzniknout mezinárodnímu projektu ClimeFish, jehož cílem je prozkoumat stávající situaci, zmapovat aktuální vlivy a stanovit dlouhodobou předpověď pro mořskou a sladkovodní produkci ryb.

„Studujeme vše od chemických látek až po ryby,“ uvedl v Magazínu Leonardo ředitel Hydrobiologického ústavu Biologického centra Akademie věd České republiky Jan Kubečka.

Ten připomněl, že ve vodě spolu souvisí i zdánlivě vzdálené jevy. „Takže když máte celkový pohled na ekosystém, tak spíš vidíte vazby, které na první pohled nejsou vidět.“

Do přirozeného vývoje vodstva zasahuje především člověk. „Asi nejmarkantnější jsou naše odpady, kterých se zbavujeme, často do vody. Tyto látky pak ovlivňují celé systémy. Také sice hospodaříme s vodou, ale často tak, jak si přestavujeme my, a ne podle přirozeného stavu.“

„Projekt ClimeFish, když bude úspěšný, by měl sestavit matematické modely toho, jak se jednotlivé populace ryb chovají za normálního provozu. Namodelovat reálnou přírodu je velmi těžké. Musíte o celém systému vědět opravdu hodně. Parametrů, které vstupují do hry, jsou třeba v případě jen jedné rybí populace desítky.“

„Takže ovlivňujeme průtoky, hladiny, kolísání. Také využíváme vodu k produkci, tedy vliv má i rybářské hospodaření.“

Klimatická změna se projevuje všude, včetně vod, potvrdil expert. „Všimli jsme si, že se střídají období sucha s povodněmi podstatně rychleji než za našich předků. To se týká skoro každé vody, od nejmenších potůčků, které vysychají, až po velké nádrže a jezera, která naopak často přetékají.“

„Projekt ClimeFish se primárně zaměřuje na hospodářské výsledky rybářství pod vlivem klimatických změn. Měli bychom sledovat změny chovu a lovu různých druhů ryb,“ upřesnil Kubečka.

Ne všechny změny se zdají být jednoznačně negativní. „Ryby, které se do našich vod dostaly z jižních oblastí, se zvyšováním teploty nacházejí stále příznivější podmínky, takže se dá říci, že budou prospívat mnohé druhy. Ale jsou také chladnomilné ryby, například lososovité, a ty naopak v našich podmínkách strašně rychle mizí.“

Udělat dobrý odhad ryb na nádrži Lipně není o moc těžší, než totéž udělat v oceánu. „Protože Lipno má všechny možné hloubky a části. Musíte odebrat vlastně stejné množství vzorků.“

Součástí průzkumů, které v rámci projektu byly provedeny, byl také průzkum stavů candáta na nádrži Lipno. „Skládáme mozaiku z celého areálu výskytu: jak reaguje na oteplení růstem, plodností, přežíváním nebo jak reaguje na různé množství potravy.“

V současné době se uspokojivě provozují modely několika rybích druhů. „Je k dispozici nějaká časová řada informací. A první, co náš model udělá, je to, že se podívá do minulosti, jestli předpověděl to, co už víme, že se stalo.“

„Projekt ClimeFish probíhá oficiálně do roku 2020. Když docílíme takových modelů, které minimálně vysvětlí minulost, tak lze předpokládat, že do nedaleké budoucnosti budou tyto modely také fungovat, a já budu spokojen,“ shrnul Jan Kubečka.

Autor: Veronika Paroulková, Ondřej Čihák