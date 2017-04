Černobylskou jadernou elektrárnu ochrání po dalších 100 let nový sarkofág

Černobyl dostává nový kryt. Příštích 100 let má zabránit úniku radioaktivních látek (foto z října 2016)Foto: Tim Porter, Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Vloni na podzim nainstalovali v jaderné elektrárně v ukrajinském Černobylu nový sarkofág, který zakryl havarovaný čtvrtý blok reaktoru. Sarkofág by měl vydržet 100 let a zabezpečit, že do atmosféry nebudou unikat radioaktivní látky ze starého sarkofágu z roku 1986. Nová konstrukce váží více než 36 tisíc tun, měří více než 160 metrů na délku a je vysoká přes 100 metrů.

„Starý sarkofág, který se stavěl hned po havárii, stárne a je jasné, že nevydrží po dobu, která bude potřeba k likvidaci havarovaného bloku elektrárny,“ uvedl v Magazínu Leonardo Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd České republiky.

Nový sarkofág umožní získat dostatek času na likvidaci, proto má vydržet nejméně sto let, což je údajně dostatečná rezerva. „Má tvar oblouku. Jde o konstrukci z trubkovité oceli, aby byla hmotnost co nejnižší. I tak překračuje jen hmotnost oceli 22 tisíc tun,“ dodal expert.

„Pod konstrukcí nového sarkofágu bude probíhat likvidace. Je zde dostatečný prostor pro laboratoře a horké komory, ve kterých je možné pracovat s radioaktivitou. V nejbližších letech se začnou rozebírat staticky nestabilní části konstrukce starého sarkofágu, oddělí se, vysunou se na platformy s dálkově řízenými zařízeními, která je dokážou rozřezat na malé části a uložit jako slabě radioaktivní odpad, protože největším zdrojem radiace je prach, který bude předtím odstraněn. Když se rozebere starý sarkofág, může se přistoupit k likvidaci samotné zničené elektrárny.“

Plášť sarkofágu je dvouvrstvový proto, aby měla radioaktivita ztížený průchod. Do mezivrstvy je navíc vháněný horký suchý vzduch, který chrání kovovou konstrukci před korozí. „Jak víme, zabránit korozi je docela problematické.“

V jakém stavu je vnitřek havarovaného reaktoru? „V jeho jádru je mix roztavených konstrukcí železa a oceli, které tvořily samotný reaktor spolu s tunami uranu, transuranů a také plutonia,“ popsal Wagner.

„Vědci se snažili zkoumat tento mix, ale ve velice omezené míře. Je pravdou, že se ne úplně přesně ví, jak to v různých částech bloku vypadá. Až při samotné demontáži a likvidaci se na to postupně bude přicházet,“ doplnil vědec.

Reakce, které v současnosti probíhají uvnitř poškozeného reaktoru, nejsou ale jaderné.

„Jsou to většinou reakce chemické, a i v tomto případě by měl nový sarkofág velice pomoci, protože na rozdíl od toho starého je hermeticky uzavřen, takže se do něj nedostává vlhkost a voda, která by mohla způsobovat problémy,“ shrnul výhody nové ochranné konstrukce havarované černobylské jaderné elektrárny Vladimír Wagner.