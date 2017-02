České vědě chybí jednotící autorita. Rozhodli jsme se pro samostatné ministerstvo, říká Pavel Bělobrádek

Náš systém je roztříštěný, citoval z mezinárodního auditu české vědy Pavel BělobrádekFoto: Filip Jandourek

Jak je na tom česká věda? A potřebujeme samostatný úřad nebo přímo ministerstvo pro oblast vědy a výzkumu? Hostem Magazínu Leonardo byl místopředseda vlády pro vědu a výzkum Pavel Bělobrádek.

„Ve vědě máme ještě mnohé co dohánět,“ uvedl politik. „Zvláště v oblasti internacionalizace a ve spolupráci mezi privátním sektorem a veřejným výzkumným sektorem.“

I když ke zlepšení financování české vědy, dochází, Bělobrádek pochybuje o tom, že je česká věda přefinancována, jak tvrdí někteří kritikové. „Standardní kriteria pro Evropskou unii, tedy 1 % HDP na vědu z veřejných prostředků v podstatě doháníme penězi z Evropské unie.“

„Připravujeme se také na rok 2020 a 2023, kdy skončí peníze z evropských fondů. Nevím, jak to bude vypadat potom, takže nárůst peněz ze státního rozpočtu musí být vyšší,“ upozornil místopředseda vlády.

Pomohlo by české vědě, kdyby její záležitosti řídil nějaký samostatný úřad nebo ministerstvo? „Ministerstvo pro vědu je vždy politický problém... Navíc představa nového ministerstva vytváří fiktivní mýtus o tom, že budou nabírány stovky nových úředníků.“

To, že by měla vzniknout nějaká centrální autorita, je ale i výsledkem nedávného mezinárodního auditu české vědy. „Náš systém je roztříštěný a chybí mu jednotící autorita,“ shrnul výsledky auditu Běobrádek.

„Rozhodli jsme se, že budeme propagovat cestu vzniku nového ministerstva, které by sjednotilo určité odborníky, kteří by potom celou oblast zaštiťovali, tedy nejen metodicky vedli, ale i řídili finančně i strategicky.“

„Ministerstva pro vědu jsou ve vyspělých zemích běžnou záležitostí. Jestli hodláme do budoucna být zemí, která přeorientuje svůj robustní průmyslový sektor, tak bez vědy a výzkumu se to neobejde, protože to jsou základní pilíře inovace,“ vysvětlil nutnost nové instituce Pavel Bělobrádek.

Ten chápe jako hlavní přínos ministerstva, že se nebude jeden úřad vymlouvat na druhého, že budou lidé vědět, kam mají přijít a bude také jasně dána zodpovědnost.

„V tomto volebním období to určitě nebude,“ dodal místopředseda. „Máme vládou schválený věcný záměr, který se vznikem počítá, pak je to ale otázka politické vůle.“

Přesto už se podnikají první důležité kroky. „Připravujeme paragrafové změní, které bychom chtěli v řádu týdnů poslat do meziresortního připomínkového řízení, to bude určitě velmi složité a bude to velká debata. A z velké části politická. Bohužel jsem si myslel, že ve vědě a výzkumu se příliš politika nedělá, ale také to tam je a někdy se zde také politikaří.“

„Jsem přesvědčen, že by ministerstvo pro vědu mělo být téma pro volby a další vládu,“ shrnul budoucnost nového jednotícího institutu sloužícího české vědě Pavel Bělobrádek.

Autor: Veronika Paroulková, Ondřej Čihák