Český boj o záchranu nártouna filipínského pokračuje

Nártoun filipínskýFoto: Petr Slavík, Archiv projektu Tarsius

Projekt Tarsius si klade za cíl výzkum a ochranu nártouna filipínského, který bývá často nazýván nejmenší opičkou světa. O tomto českém počinu podporovaným ZOO v Ústí nad Labem hovořila v Magazínu Leonardo zooložka Milada Řeháková.

„V roce 2009 jsme začali s výzkumem pomocí vysílaček, kdy jsme zvířata označili a sledovali jejich pohyb, jak velké území potřebují, jaká je jejich sociální struktura a jak prakticky žijí,“ popsala vědkyně.

Výstupem tohoto konkrétního výzkum je velikost území, které zvířata potřebují k životu. „Je to kolem 3 hektarů, což je poměrně hodně na tak malé zvíře. Také se nám ale podařilo analyzovat repertoár hlasové komunikace nártounů: jaké používají signály a v jakých situacích.“

Noční sledování nártounůFoto: Jana Kaňková

K těmto výzkumům se potom přidružují ochranářské aktivity různého typu jako třeba vzdělávací programy pro místní obyvatelstvo Filipín. „Provozujeme ekoturistické programy jako výpravy do noční džungle,“ upřesnila Řeháková.

Protože jsou nártouni velmi drobné poloopičky velikosti lidské dlaně, je jejich nalezení v přírodě velmi obtížné. „Netrénovaný návštěvník nemá šanci. Nártouna nejlépe hledáte po zvuku, zvíře si také značkuje své území, je tedy možné ho najít podle čichu.“

Dalším krokem projektu Tarsius je úspěšný odchov, protože nártouni nejsou nikde na světě úspěšně chováni. „Rozhodli jsme se zkusit odchov přímo na Filipínách, protože přesně neznáme důvody, které zatím vedly k neúspěchům. Snažíme se tedy eliminovat některé z rizikových faktorů jako je klima, které tato zvířata potřebují velmi vlhké. Máme také místní potravu, eliminujeme i stres z transportu. Samečka máme dva roky, samičku rok, a teď doufáme v odchov. Loni samička byla březí, ale odchov se nepodařil, takže doufáme v další pokus. Nártouni se množí sezónně, takže jsme museli čekat další rok.“

„Dá se i cítit. Je to specifický pach a já nártouna poznám po čichu, ale není reálné ho dohledat. Je to jako když jdete na houby a cítíte, že tady někde rostou, ale už je po čuchu nenajdete.“

Tento živočišný druh byl zařazeni na seznam 25 nejvíc ohrožených primátů. Jak je to s jejich populací dnes? „Pokud se podaří ochranářské aktivity nastartovat, tak byť zvíře je stále ohrožené, tak by populace na tom mohla být lépe a ze seznamu by mohl nártoun zmizet,“ věří vědkyně.

„Právě u nártouna se špičky světové primatologie shodli, že je potřeba přivést pozornost k tomuto druhu, protože jeho populace je ohrožena, hlavně vinou člověka,“ shrnula Milada Řeháková.

Autor: Ondřej Novák, Ondřej Čihák