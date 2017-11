Český film Svět podle termitů nabízí jiný pohled na tento fascinující hmyz

Termit-voják Coptotermes formosanus (ilustrační foto)Foto: Scott Bauer, public domain

Snímek, který se soustředí na život termitů, se natáčel v Kamerunu a ve Francouzské Guyaně. Zvítězil na Mezinárodním festivalu přírodovědných filmů v Praze a je pozoruhodnou sondou do společenství tohoto hmyzu. O něm i o filmu hovořil v Magazínu Leonardo entolomolog Jan Šobotník z České zemědělské univerzity.

„Termiti a všechen sociální hmyz je nesmírně zajímavý. Dokáže spoustu věcí, které solitérní hmyz nedokáže,“ uvedl vědec.

Podle něj mají termiti obrovský dopad na fungování přírody v celoplanetárním měřítku, ačkoli jsou prakticky neviditelní. „Jsou extrémně početní v oblasti tropů. Recyklují veškerou odumřelou rostlinnou hmotu a jsou zároveň neuvěřitelně zranitelní.“

Termiti jsou vnitřní skupina švábů. „Jako řád už neexistují. Byl formulován konsensus, kdy byl jejich status degradován na epičeleď termitoidů.“

„Každá termití kolonie je založena minimálně jedním králem a královnou, kteří jsou rodiče všech termitů v kolonii. Královna snáší vajíčka a larvy z nich se buď stanou okřídlenými dospělci, nebo směřují k bezkřídlým dělníkům a vojákům. Dělníci krmí všechny ostatní, mají na starost stavební aktivity a čistotu v kolonii, zatímco vojáci chrání před predátory a dalšími potravními konkurenty.“

„Termiti jsou na všech tropických kontinentech. Ve střední Evropě je sice nenajdeme, ale ve Středomoří jsou naprosto běžní a lze se s nimi běžně setkat při letní dovolené u moře... Odvozená čeleď Termitidae zahrnuje zhruba tři čtvrtiny existujících druhů a vznikla v Africe před 55 miliony lety.“

Čeští entomologové původně plánovali krátký film, který by ukazoval něco z biologie jejich oblíbeného druhu termita. „Pak ale režisér Jan Hošek přišel s tím, že by bylo dobré, kdyby s námi mohli jet do terénu.“

„Takže jsme natáčeli ve Francouzské Guyaně a další dotáčky proběhly v Kamerunu. Ve finále podstatným způsobem podpořila film Česká televize a stala se největším koproducentem filmu, který je sestříhán na hodinový formát.“

: Královna, voják a dělník termita natalského – tři základní kasty, na nichž stojí chod kolonie termitůFoto: University of Copenhagen

Vědci se snímkem snaží ukázat, jak moc jsou termiti zajímaví. „Film má obrovsky pozitivní hodnocení i ze strany mých zahraničních kolegů. Proto bylo naší motivací použít peníze za 1. místo ke kompletnímu předělání do anglického jazyka.“

„Náš film by mohl zaujmout třeba ve Spojených státech nebo Austrálii, kde jsou termiti právem obáváni jako škůdci dřevěných konstrukcí. Chceme tak nabídnout jiný pohled na termity,“ vysvětlil entomolog.¨

A jak se s termity natáčí? „Velmi obtížně. Jsou skryti v termitišti ve tmě, nemají rádi ani světlo, ani pohyb vzduchu. Ze začátku to byl jeden neúspěch za druhým, ale postupem času jsme vychytali postupy tak, aby fungovaly, a tak jsme nakonec natočili všechno, co jsme chtěli.“

„Film Svět podle termitů je zatím možné vidět jen v mediatéce České zemědělské univerzity. Protože je ale jeho největším producentem Česká televize, tak předpokládám, že čase snímek poběží i v České televizi,“ uzavřel Jan Šobotník.