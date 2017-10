Český versus americký patent v boji proti rakovině. Platí tady kdo z koho?

Čeští i američtí vědci odhalili mechanismus metastázyFoto: Haymanj, public domain

Američtí lékaři zjistili, že pokud zablokují dvě látky, které podporují migraci nádorových buněk, mohou zabránit procesu metastáze nádoru. Čeští anatomové a přírodovědci ale mají na tento objev patent už od roku 2012. O tomto možném sporu vědců hovořil v Magazínu Leonardo iniciátor přezkoumání patentu přednosta Anatomického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Karel Smetana.

„Přišli jsme na to, že jsou látky, které se jmenují interleukiny, a to IL6 a IL8, které jsou schopné blokovat migraci nádorových buněk i řídit jejich zrání,“ uvedl vědec.

Obě látky běžně produkuje imunitní systém. Právě zablokování těchto dvou látek může vést k tomu, aby se nádor choval daleko „slušněji“, tedy aby bylo možné proces metastázování přibrzdit nebo zastavit.

„Možná jsme trochu předběhli dobu. V době, kdy jsme s objevem přišli, platilo, že interleukiny jsou bílkoviny produkované imunitním systémem. V tomto případě to ale nebyl imunitní systém, ale jiné buňky, které získají tuto vlastnost a začnou tyto látky produkovat,“ vysvětlil expert.

„Vědeckých dat, která jsou dnes publikována, je tolik, že je patrná jejich obrovská inflace. A nelze skutečně sledovat všechno. Vůbec tedy nepodezírám americké kolegy, že náš výzkum nechtěli vidět. Prostě to bylo někde pod úrovní jejich optiky. “

Karel Smetana

Podle něj toto zjištění českých vědců oponentům připadalo jako možná velmi bláznivé a málo pravděpodobné. „Náš patent se týká toho, že blokace těchto látek může vést k tomu, že by nádor tak nemetastázoval.“

„Jsme nyní v procesu patentové analýzy, kterou dělá renomovaná česká patentová agentura s mezinárodním přesahem. Ta tvrdí, že my i Američané jsme dospěli ke stejnému výsledku, ale pokaždé trochu jinou cestou, takže tyto patenty si nekonkurují.“

Smetana odhadl, že jeho američtí kolegové český patent asi neznali, stejně jako neznali vůbec české badatelské výsledky. „Pokoušíme se o možnost spolupráce, ale zatím ne úplně úspěšně.“

„Pravdou je, že i když Karlova univerzita je univerzita nejstarší na sever od Alp a na východ od Rýna, tak co se týče věhlasu a rozpočtu, je na zásadně jiné pozici, než je univerzita Johns Hopkinse v Baltimore. Ta patří k těm největším, nejbohatším a nejprestižnějším americkým univerzitám.“

„Univerzita Johns Hopkinse má jen na výzkum částku, která se rovná všem prostředkům, které jsou na všechny vysoké školy v České republice. “

Karel Smetana

Možnost, že vědci na různých místech světa pracují na stejném výzkumu a nevědí o sobě, vždy byla rysem vědeckého konkurenčního prostředí. „Co je ale kriticky důležité, je to, že dnešní moderní výzkum je neuvěřitelně drahý. A v tom naše univerzity a ústavy Akademie věd nemají šanci konkurovat financím, které jdou do výzkumu v USA.“

Jaký bude další vývoj ve věci českého objevu? „My v této oblasti nádorového stroma nadále velmi intenzivně pracujeme. Navíc jsme napsali velký evropský projekt Centrum nádorové ekologie, protože buňky v nádorech mají opravdu podobný vztah jako zvířata v ekosystému.“

Smetanův tým nyní čeká, jestli tento projekt bude schválen. „Pokud by byl, tak se jedná o společný projekt Karlovy univerzity a Akademie věd, v rámci univerzity se na něm podílí naše lékařská fakulta a Přírodovědecká fakulta.“

„Tak by se zkoncentrovalo velké množství lidí, prostředků i přístrojové techniky. To by trochu mohlo suplovat to, že nemáme primárně tolik peněz, jako mají Američané. Takže nám držte palce, aby to dopadlo,“ vzkázal Karel Smetana.