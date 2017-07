Čeští studenti letí do Amazonu soutěžit o milion dolarů. Jak si v Silicon Valley plní Češi americký sen?

Foto: Fotobanka Pixabay

Potkat Čecha v americkém Silicon Valley je snazší, než by leckoho mohlo napadnout. Krajané se za oceánem starají třeba o bezpečné sdílení dat v Uberu nebo Airbnb, ručí za řídící systémy raket Elona Muska a pomáhají v Amazonu s vývojem umělé inteligence.

Z pražského letiště Václava Havla odlétá pětičlenná skupina studentů ČVUT. Jsou to experti na vývoj dialogu s umělou inteligencí a jejich projekt zaujal i Amazon. Studenti se tak dostali do finále soutěže o milion dolarů.

„Už jen fakt, že potkají lidi, kteří jsou duchem mnohem svobodnější a odvážnější, pochází z mnohem bohatší společnosti, kde se mnohem více investuje do výuky a jsou tam ty nejlepší univerzity, je nenahraditelný. “

Jan Šedivý

Pětici studentů bude mít i za oceánem na starosti Jan Šedivý, podle kterého to bude inspirativní výjezd.

„Vidět svět, to se ničím nedá nahradit. Už jen fakt, že potkají lidi, kteří jsou duchem mnohem svobodnější a odvážnější, pochází z mnohem bohatší společnosti, kde se mnohem více investuje do výuky a jsou tam ty nejlepší univerzity, je nenahraditelný,” říká muž, který se po patnácti letech v různých vedoucích pozicích v IBM a Googlu vrátil na akademickou půdu, aby předával své zkušenosti studentům.

Proč se bavit se strojem

Jedním z nich je Martin Matulík, který vysvětluje, že skupina narazila na problémy, které jsou na straně Amazonu. „Máme problémy s rozpoznáváním řeči. Robot špatně rozumí, a poté špatně odpovídá,” říká.

„Tam je problém, že se do zařízení mluví z dálky. Když mluvíte do telefonu, tak je pro zařízení jednodušší rozpoznat, co říkáme. Na tohle mluvíte přes celou místnost, takže zařízení slyší všechny šumy, které lidské ucho dokáže jednoduše odfiltrovat,” tvrdí další student, Jan Pichl.

Amazon Echo, domácí zařízení s asistentkou AlexouFoto: Pierre Lecourt, CC BY-NC-SA 2.0

Lidé okolo mladých vědců jsou překvapení z toho, že pracují na umělé inteligenci. „Když slyší Amazon, jsou nadšení. Když jsem měl doma Alexu, tak jsem jim ukazoval, jak to zhruba funguje, ale nechápali moc smysl toho, bavit se se strojem. Snažil jsem se to vysvětlit jak babičce, tak rodičům. Babička to překvapivě pobírala líp,” vypráví studenti.

Rovnostářská společnost

Expert na bezpečnost při sílení dat Dušan Vítek přišel s řešením, které dnes používají například Uber nebo Airbnb. V květnu 2014 založil společnost Portadi, kterou po dvou letech koupil klíčový hráč na trhu, OneLogin, pro který teď Vítek v Silicon Valley pracuje.

„Tady ve Valley je zajímavé to, že na lidech tu není vidět bohatství. Ta společnost je, alespoň na povrchu, hodně rovnostářská, takže potkáte člověka, který je neuvěřitelně bohatý a jezdí Hondou. Primární manifestace úspěchu se ukazuje v bydlení,” vysvětluje Vítek.

Pro úspěch technologické firmy není podle Vítka nutné sídlit v Silicon Valley. „Na druhou stranu jsou tady pro to perfektní podmínky. Je to o koncentraci technologie a talentu. Tohle vytváří komunitu, která se velmi dobře zná. Lidé, co se tady potkají, mají zájem o budoucnost a nebojí se investovat peníze do věcí, které ukazují slib,” říká.

Nápad stojí dvacku

„Nápad je v podstatě bezcenná věc, nápad stojí dvacku. “

Dušan Vítek

„Drtivá schůzek tady probíhá po telefonu, protože čas je tu drahý. Není výjimečné, že uděláte několikamilionový obchod, aniž byste se s druhou stranou kdykoliv viděli. Je příjemné, že to tempo je všudypřítomné, je to tady trošku jako na drogách. Pomáhá to běžet dopředu,” tvrdí úspěšný Čech.

Jak se Vítkovi podařilo uspět v technologickém světě? „Nápad je v podstatě bezcenná věc, nápad stojí dvacku. Všechno je o exekuci, ta je hrozně kritická pro to, aby se nápad dokázal přetvořit v produkt, a ten produkt, aby se dokázal přetvořit ve firmu,” odpovídá Dušan Vítek.