Chatbot Alquist z dílny českých studentů míří do světového finále

Ještě bude dlouho trvat, než si bez problémů a o čemkoliv pohovoříte s robotem, říká Jan ŠedivýFoto: Fotobanka Pixabay

Univerzitní tým z Českého vysokého učení technického slaví velký úspěch. Pětice studentů se pod vedením pedagoga Jana Šedivého dostala do finále soutěže Alexa Price, v níž se nejlepší univerzity světa snažily vytvořit speciálního chatbota schopného přirozeně konverzovat s člověkem 20 minut o aktuálních událostech v politice, sportu nebo o světě celebrit.

„Celá soutěž probíhala tak, že lidé, kteří mají Alexu, což je zařízení, které poskytuje firma Amazon si povídali s naším botem Alquistem, a pak hodnotili kvalitu rozhovoru na stupnici od jedné do pěti hvězdiček,“ popsal v Magazínu Leonardo Jan Šedivý z ČVUT.

Tým studentů se v semifinále mezi 12 roboty umístil v průměrném počtu hvězdiček na prvním místě. „Dostávali jsme takzvaný anonymní žebříček, ze kterého jsme věděli, na kterém místě jsme my, ale nevěděli jsme, kdo jsou ti ostatní.“

Významnou bariérou byl i fakt, že český tým byl jedním ze dvou soutěžních týmů, jejichž rodným jazykem nebyla angličtina. „Tento fakt nám rozhodně nepřidal, ale dnes máme k dispozici internet i programy na opravu gramatiky, takže jsme tento problém zjevně překonali.“

Na jakém principu chatbot funguje? „Je to něco podobného jako internetový prohlížeč, do kterého se ovšem nepíše, ale do kterého se mluví. Na jeho obrazovce se nezobrazuje text, ale naopak Alquist mluví k uživateli.“

„Stejně tak jako se ve vašem prohlížeči objevují noví informace z portálů, které je schraňují, tak obdobně jsme my četli informace z těchto portálů, a ty jsme pak upravovali.“

Vědci se snažili simulovat to, jak spolu dva lidé mluví, například když se sejdou v baru. „A to není jednoduchá konverzace, pokud už si neupili.“

Chat bot je plně autonomní. „Lidé jsou drazí, proto děláme roboty. Alquist se všechno učí sám, je adaptován na určitý obsah a určité typy konverzací, a ty používá. Ostatně, informace o politice, kultuře nebo sportu se mění, komunikační vzorce ale zůstávají stejné.“

Alquist obsahuje i prvky personalizace. „Pamatujeme si, kdo hovořil, hned na začátku rozhovoru se bot ptá, s kým mluví. Z předchozích interakcí máme zaznamenáno, o čem se mluvilo, a na to v jistém smyslu navazujeme,“ popsal technik.

„Studenti, kteří se účastní tohoto projektu, jsou, a dovolím si to říci, i když se v Čechách pořád upejpáme, na světové špici.“

Protože do finále zbývají tři týdny, má český tým plné ruce práce s dalšími vylepšeními. „Alquist má celou řadu problémů a konverzace se skutečnými lidmi mají mnoho různých zákoutí a drobných lstí.“

„My teď zpětně prohlížíme všechny konverzace, které Alquist absolvoval, a hledáme problémy a místa, kde třeba špatně reagujeme, a pak hledáme řešení.“

Tyto problémy lze řešit mnoha způsoby. „Jeden z nich je, že algoritmy, které používáme pro pochopení obsahu toho, co uživatel říká, prostě přetrénujeme.“

„Takže tím vytvoříme model, který přesněji umí analyzovat, co bylo řečeno. A to je to, čím se teď zabýváme,“ popsal Jan Šedivý intenzivní přípravu českého studentského týmu na finále světového souboje chatovacích botů.

Autor: Veronika Paroulková, Ondřej Čihák