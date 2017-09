Chcete legendárního Modrého Mauritia? Připravte si 100 milionů korun

Červený a Modrý MauritiusFoto: Wikimedia Commons

Mauritius je ostrov v Indickém oceánu s pobřežím lemovaným plážemi, modrými lagunami a teplým mořem. Spíše než jako ideální místo pro dovolenou ostrov proslavily dvě stejnojmenné známky s portrétem mladé britské královny Viktorie lišící se barvou a nominální hodnotou. Modrý a Červený Mauritius vyšly právě před 170 lety. Tehdy stály 1 a 2 pence, teď mají cenu milionů.

„Lidé po celém světě vědí co je Modrý Mauritius, stejně jako všichni vědí, co je Mona Lisa,“ uvedl v Magazínu Leonardo filatelista František Beneš.

Nejslavnější poštovní známka na světě má i své vlastní muzeum, a kde jinde než na ostrově Mauritius. „Muzeum se jmenuje Blue Penny Museum. Na budovu se složilo deset místních firem a bank.“

„Známky jsou vystaveny v jejím první patře, ale nevidíte je hned, k vidění jsou po dobu pěti minut jednou za hodinu,“ dodal expert.

Zajímavostí je, že vláda na ostrově Mauritius musela sama známky do muzea koupit, protože se na místě žádný exemplář nedochoval. „Mauricijská pošta jich ostatně vydala před 170 lety jen 500 od každé barvy.“

„Dodnes se zachovalo 12 kusů modrých a 15 kusů červených Mauritiů plus mínus jeden kus. Jeden modrý je ztracen, o jednom červeném se neví, jestli je pravý.

Většina známek byly vypotřebovány na dopisy, které mířily zejména do Bordeaux, protože tam sídlili obchodníci, kteří s ostrovem obchodovali.

„Tři nebo čtyři známky se také nalezly v Indii, protože už v té době řada dělníků odtud pocházela a část korespondence tam vedla,“ vysvětlil další filatelistický odborník David Kopřiva.

Ten popsal historii vzniku prvních exemplářů legendární známky. „Je na nich nápis Mauritius a pak nápis Post Office, což je odlišuje od známek pozdějšího vydání, na kterých je napsáno Post Paid, tedy poštovné zaplaceno.“

„Došlo k tomu, že se Post Paid dostalo v mnoha tisíci kusech na pozdější filatelistický trh, který ani nezaznamenal existenci oněch Post Office, které se pak začaly v 60. a 70. letech 19. století objevovat. Byly zahaleny tajemstvím, protože každý znal jen známky s nápisem Post Paid.“

„Sedm z cenných známek našla na dopisech firmy svého manžela manželka obchodníka s vínem v Bordeaux. Známky vystříhala nůžtičkami a postupně prodala za pár franků přes belgického obchodníka, aby se za pár let se známkami obchodovalo za stovky liber.“

Britové začali psát odborné články a známky zkoumat. „Začala honba. O známky se začali zajímat bohatí sběratelé, takže ceny dramaticky vzrostly.“

„Známky byly prakticky nedostupné, takže došlo k obrovskému přeplácení. Vrchol byl, kdy v roce 1904 na aukci Londýně byla jedna ze známek vydražena za 1450 liber, což byl ekvivalent 10,5 kg zlata,“ upozornil Kopřiva.

Slavné známky také prošly rukama krále filatelistů Philippa von Ferrary. „To byl jeden z nejbohatších lidí na světě v té době. Žil ve Francii, v paláci, kde je dnes sídlo francouzské vlády.“

„Tento romantik se zamiloval známek a ukládal peníze do starých papírků, jak tomu sám říkal. Chtěl mít všechny známky své doby vydané po celém světě. Podařilo se mu to, nenapadá mě nic, co by neměl.“

I Česko má svůj exemplář

Ceny těchto raritních známek stoupají i dnes. „Jedna z londýnských aukčních síní v roce 2011 prodala jednoho Modrého Mauritia za v přepočtu 31 milionů korun. Cena se proti roku 2011 samozřejmě zvýšila, dnes si myslím, že se pohybuje okolo 100 milionů korun.“

Mezi majitele této rarity patří i český sběratel. „Ten má jednu modrou a jednu červenou samostatně a potom má jeden ze dvou nejslavnějších dopisů světa, na kterém jsou dva Červení Mauritiové,“ tvrdí František Beneš.

„Známky českého sběratele jsou uloženy v trezoru mimo Českou republiku. Jde ale o to, že jsou v našem povědomí, semtam se objeví na veřejnosti, ale jinak se o nich bude hlavně psát a mluvit,“ říká David Kopřiva.

Ti, kdo by přeci jen chtěli na legendární poštovní známku vidět na vlastní oči, budou mít brzy příležitost. „Známky českého sběratele uvidí návštěvníci světové výstavy Praga 2018,“ pozval zájemce o nejcennější známku světa filatelista František Beneš.