Cílem je prožít si prales, říká o české rezervaci na Sumatře fundraiserka projektu Prales dětem

Tygr sumaterský, jedno z mnoha zvířat chráněných v české rezervaci na SumatřeFoto: Phil Mumby, Wildlife Vets International

V pralesích Sumatry Češi ze spolku Prales dětem vykupují půdu. Důvod je jednoduchý: chtějí prales chránit před možnou devastací a útoky pytláků. Koho tato rezervace chrání? A jak se na celém projektu podílejí čeští školáci?

„V rámci našich přednášek se děti dozvídají o přírodě, kterou je hodno chránit. Zajímají se pak, co sami pro to mohou udělat,“ uvedla v Magazínu Leonardo Alena Hosnedlová ze spolku Prales dětem.

Spolek nabízí možnost školám, aby si zakoupily fotopast, která bude umístěna v rezervaci nebo v národním parku. „Z této fotopasti pak mají děti vlastní záběry i aktuality z dění v pralese. Děti pak samy iniciativně dělají například sběry papíru, aby podpořily prales nebo další sbírky. Těch aktivit je spousta. Z výtěžků těchto akcí pak my skupujeme další pozemky pralesa.“

Aktuální rozloha českého parku na Sumatře je 92,5 hektaru. „Jde o území zatím trochu rozdrobené, cílem je to scelit a vytvořit nárazníkové pásmo na hranici s tamním národním parkem.“

„Čerpáme finance i od soukromých dárců. Lidí, které to zajímá, je stále víc. Současná cena je 9 korun za metr. Když to lidé slyší, často se nadchnou pro prales ještě více a rozhodnou se do oblasti jet,“ popsala Hosnedlová.

A co vlastně tato rezervace chrání? „V místě je obrovská biodiverzita, slyšíte neustálý cvrkot, není tam nikdy ticho. Z druhů bych zmínila kriticky ohroženého tygra sumaterského, medvídka malajského, pralesní slony a nosorožce. Dále spousta opic včetně kriticky ohroženého orangutana.“

Na Sumatře je chráněn také kriticky ohrožený orangutanFoto: Samuel Luna, Wikimedia Commons, CC BY 2.0

Zajímavostí celého projektu také je, že hlavní práci obstarávají od ledna do září čeští dobrovolníci. V pralese se provádí monitoring zvířat, tedy výběr dat z fotopastí, ale i umisťování hraničních cedulí informující o rezervaci a podobně.

„Další prací je údržba kempu nebo stezek… Na ostrovech se zase čistí pláže od odpadků včetně informační kampaně a umisťování košů na odpadky... Není to ale žádný pracovní tábor, hlavním cílem je prožít si prales,“ vysvětlila Hosnedlová.

Mezi činnosti dobrovolníků patří také hlídání území parku před pytláky. To může být nebezpečné, uznává fundraiserka celého projektu.

„Na místě ale funguje hlídka třech Indonésanů ve vedení s českým správcem rezervace. Ta střeží území na profesionálnější úrovni, zatímco dobrovolníci jsou výpomoc. Žádný konflikt ale dosud nenastal, asi díky tomu, že se ví, že toto území chráníme,“ chválila český projekt rezervace na Sumatře Alena Hosnedlová.