Co je to smombie? Sloučenina slov smartphone a zombie, vysvětluje expert na digitální závislosti

Psychiatr Manfred Spitzer je přesvědčen, že rodiče by měli dětem do 12 až 14 let používání smartphonů zakázatFoto: Barbora Linková

Stále více lidí je závislých nejen na počítačových hrách, ale také na sociálních sítích a digitálních technologiích obecně. Hostem Magazínu Leonardo byl německý odborník na digitální závislosti Manfred Spitzer, ředitel Psychiatrické kliniky v Ulmu a autor knihy Digitální demence.

Tento termín poprvé použili lékaři, když k nim začali chodit mladí muži, kteří trávili hodně času u počítačů a u dalších digitálních aktivit.

„Stěžovali si problémy s pamětí, soustředěním, ale i na deprese a úzkost. Já jsem ale pojem začal používat v jiném smyslu: jsem přesvědčen, že když mladí lidé začnou používat digitální technologie velmi brzy, často dochází ke zhoršenému fungování mozku,“ tvrdí expert.

Podle něj se takový mozek nemůže řádně vyvíjet, což později vede k různým chorobám a problémům. „Je to celá řada vedlejších účinků jako poruchy osobnosti, agresivita, deprese, krátkozrakost nebo úzkost. Jsou tu ale i fyzické problémy jako sklon k obezitě nebo cukrovce. Lidé také špatně spí, přichází stres, a ten snižuje odolnost imunitního systému, což mimo jiné způsobuje i rakovinu.“

„Podle studií jen několik týdnů starých je v Německu přes 600 tisíc mladých lidí závislých na internetu a digitálních technologiích. V Jižní Koreji je to dokonce přes 30 % populace mezi 10 a 19 lety.“

Spitzer je zastánce revoluční myšlenky, že na základních školách by děti vůbec neměly používat počítač. „Počítače zde vůbec neprospívají k učení, jak prokázaly výzkumy. Neexistuje žádný důvod, proč by je měli žáci a studenti používat."

„Když dítěti dáte smartphone, tak na něm bude závislé. Je zodpovědností rodičů vysvětlit dítěti, že to k ničemu dobrému nepomáhá a že nechceme finančně podporovat firmy, které tyto technologie šíří.“

Neurolog je přesvědčen, že rodiče by měli dětem do 12 až 14 let používání smartphonů zakázat. Častý argument, že když něco mají ostatní, tak mé děti to budou mít také, je klamný a špatný. „Navíc ne všichni mají chytrý telefon. Má ho třeba 90 % dětí, ale 10 % ne. My si můžeme říci, že nepůjdeme s davem a nebudeme ho podporovat, když nechceme.“

„Všechno je to o tom uvědomit si, že například internet má nějaký závislostní potenciál, že na něm lze být závislý. Ve chvíli, kdy si uvědomíme, že digitální technologie a bytí v online světě vytváří závislost, tak se můžeme chránit.“

Jak poznat, že začínám být závislý na internetu a digitálních technologiích? „Existuje celá řada pomůcek, které vám pomohou určit, jak na tom jste. Většinou jsou to soubory otázek. Když odpovíte na více než polovinu ano, máte nějaký problém.“

„Myslím si, že víc a víc lidí si uvědomuje, že nějaký problém existuje. Například v Německu přišli mladí lidé s novým slovem "smombie". Je to sloučenina slov smartphone a zombie a označuje ty, kteří příliš používají smartphony. Vypadají jako by neměli duši a chodí jako bez duše,“ shrnul jeden z projevů přílišnému holdování digitálním svodům německý neurolog Manfred Spitzer.