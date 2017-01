Co nabízí geopark? Historii Země i příběh vody

Daniel Smutek, ředitel geoparku Železné horyFoto: Šárka Kuchtová

Co je to geopark? A co v něm můžeme vidět? Hostem Magazínu Leonardo byl Daniel Smutek z Rady národních geoparků a také ředitel geoparku Železné hory.

„Příroda v Železných horách nám nadělila něco, co nikde jinde v České republice není,“ uvedl ředitel tamního geoparku, jednoho z osmi takových lokalit u nás. „Je zde zakonzervován takřka celý příběh zemské historie.“

Místo je ale také zajímavé z hydrogeologického hlediska. „Na Železných horách se tvoří velké zásoby podzemních vod,“ vysvětlil Smutek. „Takže když přijde výprava turistů, která se tématem vody zabývá, umožníme jim putování za vodou.“

„Když si návštěvník vezme pohárek a napije se vody z pramene, pak z vrtu, dále z přetokového vrtu a nakonec z vrtu, který už chutná jako minerálka, uvědomí si, že ta kapka vody, která se vsákne, putuje nějakým prostředím, je všude trochu jiná, ale pořád se jedná o tutéž kapku vody.“

Podle ředitele geoparku jde o téma, které lidi velmi oslovuje. „Pokud máte soustavu těchto témat a lokalit připravených pro průvodcování a sdělování příběhů, máte připravenou infrastrukturu,kam lidé mohou přijet, ubytovat se, najíst se, vidět něco jiného než biologii, tak se pomalými krůčky blížíme k té nejvyšší úrovni.“

Tou je síť globálních geoparků (Global Geoparks Network) pod záštitou UNESCO, která vznikla v roce 1998 a o jejíž členství se geopark Železné hory uchází.

„Čekáme na oficiální vyjádření jestli jsme splnili všechny kriteria, která jsme deklarovali,“ popsal současný stav Smutek.

Ale bez ohledu na to, jestli se tento geopark stane členem mezinárodní sítě GGN, přínos je jasný, tvrdí ředitel. „Celé území přináší dobré pocity lidem z místního regionu, kultivuje území a rozvíjí jej ku prospěchu místní komunity.“

„Rozvoj geoparku je ale běh na dlouhou trať. Aby byl geopark skutečně geoparkem, je třeba 8 až 12 let,“ shrnul dlouhodobý, ale záslužný cíl ředitel Daniel Smutek.