Dnes se běžně přejídají i desetileté děti, varuje psycholog

Poruchy přijmu potravy? Hlavní je nemít předsudky a vyhledat odbornou pomocFoto: Greatist

Poruchy příjmu potravy jsou závažná psychická onemocnění, naštěstí léčitelná. Čím dříve ale člověk pomoc vyhledá, tím větší má na šanci na uzdravení. Více o nich hovořil v Magazínu Leonardo psycholog Jan Kulhánek.

„Poruchy příjmu potravy jsou aktuálním problémem dlouhodobě a pořád,“ konstatoval odborník.

Podle něj nejčastější z poruch příjmu potravy není ani anorexie, ani bulimie, ale takzvané psychogenní přejídání.

„Lidé si dlouhodobě navyknou zajídat stres nebo nepříjemné pocity. Tím se dostanou do obezity, tu se snaží nějak řešit, čímž přejdou do druhého extrému a už se to u nich rozvibruje všechno, takže přichází jojo-efekt a narušení metabolismu.“

„Specialitou je i tzv. body building, tedy muži, kteří tráví čas v posilovně. Nálepka se jmenuje bigorexie, a jde o snahu o vytvoření co nejvíce svalové hmoty extrémním cvičením a potravinovými doplňky. To jsou lidé, kteří také přestávají běžně jíst.“

Zatímco v případě anorexie extrémní podváha tělo zdevastuje a u bulimie přichází tělo při častém zvracení o důležité minerály a může zkolabovat, tak u přejídání je výsledkem obezita. „To je dlouhodobý problém, extrémně snižuje sebevědomí a zdravotní potíže přicházejí se zpožděním.“

I když poruchy příjmu potravy zasahují velkou část populace, lékaři se stále častěji také setkávají s ženami středního věku, u kterých se rozvine bulimie nebo anorexie. „Zde to souvisí s tzv. krizí středního věku a často s odchodem dětí z domu, kdy některé ženy ztratí kus smyslu života, začnou mít depresivní stavy a vrhnou to na jídlo.“

Přesto je doménou pro vznik poruch příjmu potravy tradičně dospívání. „Anorexie vzniká obvykle kolem věku 13 a 14 let, ale zažil jsem i osmiletou holčičku s anorexií, bulimie obvykle o něco později, kolem 16 let věku.“

Poruchy příjmu potravy vznikají nejčastěji v období dospíváníFoto: freestocks.org, CC0 Public domain

„Přejídání zase souvisí se stravovacími návyky v rodině, dnes se přejídají běžně desetileté děti,“ upozornil Kulhánek.

Jakých příznaků si všímat, abychom poruchu příjmu potravy rozpoznali? „Anorexie se dá kvůli vyhublosti odhalit rychleji, bulimii může mít někdo roky a ostatní v rodině si toho nemusí všimnout.“

„Problém je, že dnes se ve spoustě rodinách společně nejí, svačiny nejsou v módě, ale děti mají kapesné, takže rodiče mají menší přehled o tom, jak děti jedí.“

Na poruchy příjmu potravy žádný medikament není

Jaké jsou dnes možnosti léčby těchto nemocí? „U dětí a dospívajících má velkou účinnost rodinná terapie, tedy práce s celou rodinou. Psychoterapeut podporuje rodiče, aby na dítě dohlíželi, a zároveň ho zbytečně nesekýrovali. Je to společný problém a společná práce na něm.“

„Varovné příznaky jsou u dětí vyhazování nebo odmítání svačin, vyhýbání se společnému jedení, neadekvátní oblékání, kdy je teplo a dívky, které vědí, že jsou moc hubené, si berou volné oblečení, aby to schovaly.“

Individuálně také lze úspěšně psychoterapeuticky pracovat s adolescenty, pokud jsou motivovaní a vědí, že mají problém a chtějí se ho zbavit.

„Medikamenty neléčí poruchu příjmu potravy, na to žádný lék není. Někdy je potřeba použít antidepresiva jako podporu, protože deprese vám seberou nejen sebedůvěru, ale i důvěru v to, že se něco může zlepšit.“

V případech, kdy pacient nespolupracuje nebo je v akutním stavu, je jedinou možností jeho hospitalizace.

„Hlavní je, aby lidé neměli předsudky, aby včas vyhledali odbornou pomoc, nebáli se včas navštívit odborníka, a také aby nás odborníků bylo dost,“ shrnul Jan Kulhánek.

Autor: Veronika Paroulková, Ondřej Čihák