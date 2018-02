Do kopce nám hořel motor, z kopce brzdy, vzpomíná dvojice světoběžníků z Žigulíku

Jeden z modelů "Žigulíku": VAZ-2103 ŽiguliFoto: Konstantin

Dva nadšenci Petr Javůrek a Filip Vogel se rozhodli, že objedou svět Žigulíkem. Na cestě strávili tři čtvrtě roku, ujeli více než 56 tisíc kilometrů a natankovali celkem přes 5000 litrů benzínu. O své cestě vyprávěli v Magazínu Leonardo.

„Přemýšleli jsme o dovolené a o tom, kam pojedeme. A řekli jsme si, že rovnou kolem světa. Neměli jsme tolik peněz, takže padla volba na levné auto, tedy Žigulík,“ uvedl Filip Vogel.

Dvojice na inzerát sehnala auto, pustila se do plánování cesty a příprav, a pak vyrazila. „Dnes je běžné, že si člověk udělá odstup, pauzu mezi studiem nebo prací. Doporučuji to každému, protože to přináší nové pohledy na svět, na práci.“

„Žigulík byla logická volba. Jeli jsme přes celou Asii, ten trh byl silný, je to ruská značka a servisní zázemí bylo i ve střední a jižní Americe. Takže sehnat díly v případě poruchy nebylo složité,“ vysvětlil Petr Javůrek.

„U Žigulíka můžete čekat, že se rozbije všechno, takže jsme vezli všechno. Ale v celém autě zas tolik dílů není, takže to byla asi půlka kufru.“

Dobrodruzi plánovali začátek cesty směrem na východ, kde je servisů a prodejen s autodíly mnoho. „Takže vychytáme mouchy, a Ameriku už pak projedeme. Chtěli jsme být i na dobré počasí v Asii.“

„Cesta nám vyšla naprosto přesně podle plánu. Nějaký čas jsme ušetřili, takže jsme se domů vrátili o měsíc dříve,“ dodal Javůrek.

Přes oceán dobrodruzi auto přepravili lodí. „Z Vladivostoku do Ameriky přes Tichý oceán to trvalo dva měsíce kontejnerem. My jsme letěli a strávili jsme čas u kamaráda v Japonsku. Z jižní Ameriky do Evropy už jsme jeli speciální lodí na auta, a to jsme se plavili necelý měsíc.“

„Trasu jsme museli přizpůsobovat autu, protože zlobilo ve vysokých nadmořských výškách a na špatných cestách odešla geometrie. Ale celá ta cesta byla krásná, všude,“ shodli se cestovatelé.

Reakce okolí na dva dobrodruhy ve veteránu se lišily v každé zemi. „V Rusku mají lidé špatné vzpomínky na toto auto, takže tvrdili, že se rozbije a my umřeme. Ve Spojených státech se zase ptali, jestli má vůz klimatizaci.“

„Na asijských rozbitých cestách dostávalo auto zabrat, ve vysokohorských oblastech jižní Ameriky se zase auto kvůli nedostatku vzduchu dusilo. Velké stoupání, takže do kopce nám hořel motor, z kopce zase brzdy. Problém byl i nekvalitní benzín.“

Nezapomenutelné bylo prý přijetí české výpravy v továrně výrobce automobilů Lada. „Bylo to famózní. Dostal nás na starost starý zaměstnanec, který od začátku u těchto aut byl. Byl nadšený, a označoval nás za národní hrdiny,“ vzpomněl Javůrek.

„Celý večer obvolával novináře a management AvtoVAZu, že přijeli Zikmund s Hanzelkou na kopějce, tak se říká Žigulíku v Rusku,“ doplnil Vogel.

Jaké jsou další plány dvou úspěšných světoběžníků? „Připravujeme přednášky, máme hodně zájemců po celé republice, takže se podělíme o zážitky i zkušenosti. Ale potkali jsme po cestě mnoho lidí, kteří se k nám chovali velice hezky. Neměli jsme žádnou špatnou zkušenost.“

„Máme spoustu nápadů kam zase vyjet. Takže vyděláme nějaké peníze a vyjedeme. Tu samou cestu bychom už ale nejeli, protože už by to byla nuda,“ opět se shodli Petr Javůrek a Filip Vogel.

Autor: Veronika Paroulková, Ondřej Čihák