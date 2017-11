Elixír mládí nehledejme. Radši si udržujme mentální kondici a svalovou hmotu, radí gerontolog

Zásadní roli hraje také výživa. Seniorům ve stáří často chybí důležité stopové prvky nebo vitamínyFoto: Fotobanka Pixabay

Co je to vlastně stárnutí? Máme nějakou šanci jej zpomalit nebo dokonce zastavit? Nabízí medicína nějaký elixír mládí, který by nám od stáří pomohl? Hostem Magazínu Leonardo byl gerontolog Zdeněk Zadák, vedoucí Centra pro výzkum a vývoj Fakultní nemocnice Hradec Králové.

„Stárnutí je fyziologický proces, který je nezastavitelný. Je dán několika mechanismy, které způsobují, že obnova živých struktur v organismu se opotřebovává,“ uvedl lékař.

Podle něj stárnutí ovlivňují jednak vrozené předpoklady, jsou ale části, které se dají dobře ovlivnit. „Všechny buňky v těle mají stanovený určitý počet dělení, který je regulován telomerem, což je útvar na konci chromozomu. Toho si při každém dělení nová buňka kus ustřihne. A když ten dojde, tak buňka zahyne, čímž ubude funkční kapacita buněk v tkáních.“

„Nesmíme zapomenout také na duševní svěžest. Většina lidí říká, že stárnou, zapomínají, a nemá tudíž smysl se učit něco nového. To je velký omyl a velká nepravda. Mentální schopnosti samozřejmě ubývají, ale samotný pocit, že ubývají síly, skutečně záleží jen na tom jedinci.“

Dalším mechanismem je tvorba aktivních kyslíkových radikálů. „Dochází také k tomu, že se například bílkoviny mění a stárnou.“

Tyto dva vlivy jsou něčím, s čím musíme dobře hospodařit, radí lékař. „Pokud toto prohospodaříme, dojde ke zkrácení dálky života.“

„Medicína zatím nemá nějaký všelék nebo elixír mládí, ale co by si člověk měl udržet správnou výživou a životním stylem, jsou mentální schopnosti a svalová hmota.“

„Dokud má člověk třeba nějaké obtíže ve stáří, ale oblast mentální mu dobře funguje, má zájem o své okolí a o nové věci, tak je to jedna komponenta stárnutí. Také role svalové hmoty se podceňuje. Její úbytek je sice nezastavitelný, ale je zpomalitelný.“

Pohybová aktivita je také nesmírně důležitá. „Jednak pomáhá udržení svalové hmoty, ale je i prevencí úrazů.“

„Švýcarská studie zjistila, že člověk nad 80 většinou trpí nějakým nedostatkem stopového prvku nebo vitamínu, a to bez ohledu na jeho socioekonomické postavení. Už nemá chuť na některé typy jídel. Dávat ale multivitaminové přípravy, zejména u mladších lidí s tím, že se zpomalí stárnutí, je mýtus.“

Možnosti, které nabízí dnešní medicína, žádaným elixírem mládí nejsou. „Může se ale vylepšit to, když lidé ve stáří nemají dobře sestavenou výživu.“

Když už se projeví příznaky deficitu nějakého prvku v těle, nebo naopak jeho nadbytku či nerovnováhy, mělo by to být signálem pro to najít příčinu.

„Hlavní je nechat to dojít do patologických projevů. To je otázka zvyšování úrovně vzdělání jak lékařů, tak i samotné stárnoucí populace, aby svůj život dožila ve vysoké kvalitě,“ shrnul Zdeněk Zadák.

Autor: Veronika Paroulková, Ondřej Čihák